شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. سيارات Waymo تقدم رحلات بدون سائق للجمهور فى سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب وايمو خطوة واحدة من شحن الركاب مقابل رحلات بدون سائق بالكامل في سان فرانسيسكو، وفقًا لتقرير موقع Engadget، ومنحت لجنة المرافق العامة بكاليفورنيا (CPUC) الشركة تصريح طيار بدون سائق، والذي يسمح لها باصطحاب الركاب في مركبة اختبار دون وجود سائق خلف عجلة القيادة، وتعتبر وايمو المشارك الثاني فقط في برنامج رخصة القيادة بدون سائق CPUCمع كون كروز هو الأول.

ومن خلال الحصول على التصريح، تتمتع Waymo الآن بسلطة تقديم رحلات بدون سائق في جميع أنحاء سان فرانسيسكو، وأجزاء من Daly City، وكذلك في أجزاء من Los Altos و Los Altos Hills و Mountain View و Palo Alto و Sunnyvale، ويُسمح لمركباتها بالسير بسرعة تصل إلى 65 ميلاً في الساعة ويمكن أن تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الشركة لا تستطيع تحصيل رسوم المشاوير حتى الآن.

وأخبر وايمو موقع Engadget أنه سيبدأ في تقديم رحلات مجانية بدون سائق لاختيار أفراد من الجمهور في الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم رحلات مجانية بدون سائق للجمهور في فينيكس منذ عام 2020.

وسمحت إدارة السيارات في كاليفورنيا مؤخرًا لشركة Waymo بفرض رسوم على المشاوير ذاتية القيادة بالكامل، ومع ذلك لا يزال يتعين على الشركة تأمين تصريح نشر بدون سائق ، وهى الخطوة التالية بعد هذا من CPUC لتتمكن من البدء في القيام بذلك، كما منحت الوكالة CPUC سيارات كروز تصريحًا لنشر الروبوتات الآلية في يونيو بعد عام تقريبًا من السماح لها بتقديم رحلات مجانية للجمهور.

ومثل Cruise، من المحتمل ألا يُسمح لـ Waymo بتشغيل مركباتها في أوقات الضباب الكثيف والمطر عندما تحصل على تصريح نشرها، ويتعين على شركات Robotaxi إيجاد طريقة للتغلب على مشكلات أداء المركبات ذاتية القيادة في الأحوال الجوية السيئة.

ومع ذلك، إذا أرادوا أن يكونوا قادرين على خدمة المزيد من الأماكن والمزيد من الأشخاص تتخذ Waymo خطوات لمعالجة المشكلة وأعلنت مؤخرًا أنها تستخدم أحدث مصفوفات مستشعرات السيارة لإنشاء خرائط الطقس في الوقت الفعلي لفينيكس وسان فرانسيسكو، وستستخدم الشركة المملوكة لشركة Alphabet البيانات التي تجمعها لتحسين قدرة Driver AI على التعامل مع الطقس القاسي وفهم حدود مركباتها بشكل أفضل.