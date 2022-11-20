شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إرسال رسالة نصية "عاجلة" على Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد مع تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي الخاص بها Google Messages، ولكن يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في حالات مثل جدولة رسالة نصية أو إرسال رسالة نصية قصيرة بعلامة عاجلة، حيث أن ميزة جدولة الرسائل النصية للتطبيق متاحة لبعض الوقت.

ومع ذلك لا يدرك الكثير من المستخدمين أنه يمكنهم أيضًا إرسال رسالة نصية عاجلة حتى يقرأها المستلم أولاً، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك تضمين سطر الموضوع إذا كنت تكتب رسالة رسمية.

كيفية إرسال رسالة نصية "عاجلة" لـ Google Messages

فيما يلي دليل تفصيلي يمكنك اتباعه لاستخدام الميزة:

1. افتح تطبيق Google Messages على جهاز Android الخاص بك.

2. انتقل إلى محادثة المستلم الذي تريد إرسال رسالة عاجلة إليه.

3. اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

4. حدد خيار إظهار حقل الموضوع.

5. سيتم إضافة سطر الموضوع إلى مربع رسالتك.

6. فوق سطر حقل الموضوع، سيظهر مربع اختيار رسالة عاجلة.

7. حدد خانة الاختيار العاجلة واكتب رسالتك.

8. اضغط على زر الإرسال.