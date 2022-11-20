شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تستخدم ميزة "فحص الأمان" على منصة إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منصة مشاركة الصور المملوكة للميتا انستجرام ميزات أمان مختلفة لمساعدة المستخدمين على جعل حساباتهم أكثر أمانًا، ولكن ماذا لو تم اختراق حساب المستخدم من قبل؟ يوفر تطبيق الوسائط الاجتماعية ميزة فحص الأمان التي تساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد تعرضت للاختراق من قبل.

وسيساعد تحذير الأمان هذا المستخدمين على البقاء على دراية ويمنعهم من تكرار الأخطاء السابقة، فيما تهدف الميزة إلى زيادة أمان الحساب من خلال توجيه المستخدمين من خلال الإجراءات اللازمة لصيانته.

وتتضمن الخطوات مراقبة نشاط تسجيل الدخول ، والبحث في بيانات الملف الشخصي ، والتحقق من الحسابات باستخدام معلومات تسجيل الدخول المشتركة ، وتحديث تفاصيل الاتصال لاستعادة الحساب.

ويوصى باستخدام الميزة بانتظام للحفاظ على سلامة حسابك، وفيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في استخدام ميزة فحص الأمان:

- افتح تطبيق Instagram على هاتفك الذكي.

- اضغط على صورة الملف الشخصي الصغيرة في الزاوية اليمنى السفلية وانتقل إلى قسم ملف التعريف الخاص بك.

- اضغط على زر قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

- الآن ، حدد خيار الإعدادات.

- اختر خيار الأمان.

- اضغط على خيار فحص الأمان.

- سترى أربعة خيارات: كلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والمصادقة ذات العاملين.

- علامة تبويب كلمة المرور: قم بإنشاء كلمة مرور قوية لحساب Instagram الخاص بك واضغط على زر الحفظ.

- علامة تبويب البريد الإلكتروني: قم بتحديث عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي واضغط على زر التالي.

- علامة تبويب رقم الهاتف المحمول: قم بتحديث رقم هاتفك المحمول واضغط على زر التالي.

- المصادقة ذات العاملين: قم بتمكين التحقق من خطوتين وبعد تحديد طريقة الحصول على رمز التحقق ، انقر فوق الزر حفظ.