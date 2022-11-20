شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى إيبك جيمز ضد جوجل بخصوص مكافحة الاحتكار تعود إلى الواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير theverge إن جوجل أنفقت مئات الملايين من الدولارات لمنع الشركات الأخرى من فتح متاجر تطبيقات منافسة، وذلك وفقًا لنسخة حديثة لم يتم تعديلها من دعوى قضائية رفعتها إيبك جيمز لأول مرة ضد جوجل في عام 2020.

ويقول التقرير، إن جوجل دفعت لشركة Activision Blizzard حوالي 360 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، كما وافقت أيضًا على دفع 30 مليون دولار لاستوديو Riot Games، مطور League of Legends والمملوك لشركة Tencent، على مدار عام واحد.

وكان كلا من Activision Blizzard وRiot Games أخبروا جوجل في وقت ما أنهما قد يطلقان متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهما ، وفقًا للوثائق الجديدة المرفوعة في دعوى مكافحة الاحتكار التى رفعتها Epic ضد شركة البحث العملاقة.

ولم تطلق Activision بعد متجر التطبيقات الخاص بها على الهاتف المحمول ، وهو ما يبدو أن الشركة وافقت على الصفقة مع جوجل وكانت راضية عن كيفية تنفيذها في النهاية بعد دفع جوجل لها.