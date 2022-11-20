شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله رئيس Xbox عند إغلاق Google Stadia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لدى رئيس Xbox فيل سبنسر ما يقوله بشأن إغلاق خدمة ألعاب Stadia في مقابلة حديثة مع The Verge، فعند سؤاله عما أخذه من قرار جوجل وما تعلمه، قال إن "شكلًا من أشكال الاشتراك في المحتوى" كان من الممكن أن يكون هو الطريقة الصحيحة للذهاب مع نموذج Stadia وأن الفرق المعنية كان يجب أن تبدأ بشيء ذي قيمة أقل التكلفة الحدية للعميل.

وقال: "عندما فكرت في قاعدة عملاء - لأننا من الواضح أننا نجري عمليات حسابية مماثلة في نفس الوقت حول الطريقة التي يجب أن نذهب بها إلى السوق - للحصول على الطريقة السائدة التي يعمل بها نموذج عملك حول اشتراك في البث يتم بناؤها حول شراء الألعاب مبكرًا في إدخال تقنية جديدة.. لا أعرف ما إذا كنت على صواب أم خطأ، لكن وجهة نظرنا كانت ليست الطريقة التي يجب أن نبدأ بها، يجب أن نبدأ بشيء له تكلفة هامشية أقل للعميل، بمعنى"، لقد دفعت 10 دولارات و15 دولارًا، لذا يمكنني بث بعض الألعاب، ثم يمكنني اختبار لمعرفة ما إذا كان يعمل بالنسبة لي".

ويعتقد أيضًا أن Google "قامت بعمل جيد" مع Stadia ، وكان لديها أجهزة قوية لدعم الخدمة، حيث قال "لدي الكثير من الأصدقاء الذين عملوا في Stadia وكانوا هناك في بدايتها، أنا أحب الاستثمار التكنولوجي الذي قاموا به، اعتقدت أنهم قاموا بعمل جيد في إنشاء منصة سحابية ، وأن الأجهزة التي كانت لديهم كانت قوية".