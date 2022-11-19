شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من التصيد الاحتيالى أثناء العطلات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل أن تنخدع بهجوم التصيد الاحتيالى الجديد والمخادع الذى يحمل طابع العطلات والذى يقدم جوائز مجانية، لكن التحذير القديم القائل بأنه "إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك" يستمر فى إثبات صحته فى هذه الحالة.

ما يجعل هذه الحيلة فعالة للغاية هو الأساليب المتقنة المستخدمة لإخفاء هدفها الشائن وطمأنة الضحية المحتملة، بأنه لا بأس من المضى قدمًا. كان هجوم التصيد الاحتيالى هذا نشطًا بالفعل منذ سبتمبر وما زال مستمراً، ويستهدف المتسوقين فى العطلات الباحثين عن عروض خاصة.

تم التعرف على الهجوم بواسطة Akamai وتم الإبلاغ عنه مؤخرًا على برنامج SCAM Watcher ، حيث تمت مشاركة لقطات الشاشة أيضًا، كما أشار Bleeping Computer. الجزرة المتدلية هى هدية مجانية لطيفة ولكنها ليست باهظة الثمن بحيث لا تصدق. على سبيل المثال تم تقديم مبرد حقيبة ظهر Yeti Hopper M20 كحافز لإكمال الاستبيان، حسبما نقلت Digitartlends.

بالنسبة لأولئك الذين يحذرون من مثل هذه الهدايا، فإن التمرير لأسفل قليلاً يكشف عن شهادات مزيفة من الأشخاص الذين يفترض أنهم أنهوا الاستطلاع وحصلوا على مكافأتهم دون أى مشكلة على الإطلاق. إذا أغرتك الهدية فقد يمنحك ذلك ما يكفى من الطمأنينة للمضى قدمًا ومع ذلك هناك فرصة أخرى للتراجع.

لتلقى الهدية المجانية يجب عليك تقديم عنوانك البريدي، وهو أمر ذو قيمة للمحتالين. ثم هناك قضية الشحن نظرًا لأن الهدية مجانية، فقد لا تمانع فى الدفع مقابل الشحن. يسهل إدخال كل هذه المعلومات باستخدام هاتف iPhone أو Android

باستخدام الملء التلقائى ويستغرق الأمر ثوانٍ لإكمال العملية، لا شيء مقارنة بالوقت الذى قضيته بالفعل فى التحقق من الهدية الترويجية وقراءة الشهادات وإجراء الاستبيان.

التفاصيل الفنية لعملية التصيد الاحتيالى هذه معقدة ويعيد الهجوم التوجيه عبر مواقع ويب متعددة ويستخدم عناوين مواقع ويب فريدة فى كل مرة، مما يجعل من الصعب تتبع مرتكب الجريمة.

أفضل شيء تفعله هو توخى الحذر وأن تكون متشككًا جدًا فى هذه العروض المجانية. ربما لا يستحق الأمر مخاطر سرقة الهوية، ناهيك عن التكلفة المالية.