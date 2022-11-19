شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مايكروسوفت تضيف "Games for Work" إلى Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت تطبيقًا جديدًا يسمى Games for Work إلى منصة Teams ، مما يسمح للمستخدمين بلعب ألعاب عادية متعددة اللاعبين معًا، ووفقًا لأحد التقارير، يمكن لما يصل إلى 250 لاعبًا لعب مايكروسوفت Solitaire و مايكروسوفت Minesweeper و مايكروسوفت IceBreakers و مايكروسوفت Wordament مع بعضهم البعض.

وتقول مايكروسوفت إن الفكرة وراء تطوير اللعبة هي مساعدة زملاء العمل على "التوقف وإعادة النشاط" في بيئة مكتبية افتراضية ، وفقًا للتقرير، ومع Solitaire ، سيتنافس اللاعبون ضد بعضهم البعض للانتهاء في المركز الأول ، بينما مع لعبة Minesweeper ، سيعمل اللاعبون معًا لمسح اللوحة وسيكون لكل لاعب عدد قليل من الأرواح.

ومع ذلك ، فإن Wordament هي لعبة كلمات. ستكون هناك لوحة ليدربورد حيث يمكن للاعبين رؤية أدائهم مقارنة بزملائهم في العمل، وذكر التقرير أن اللاعبين في IceBreakers يجيبون على أسئلة حول مواضيع معينة وربما يتعلمون المزيد عن زملائهم في هذه العملية.

ولتطوير Games for Work ، عمل أعضاء الفريق مع مايكروسوفت Casual Games ، قسم Xbox Game Studios، وتستشهد الشركة بالبيانات التي تشير إلى أن الفرق التي تلعب ألعابًا مدتها 45 دقيقة معًا تكون أكثر إنتاجية بنسبة 20 في المائة من تلك التي تقوم بأنواع أخرى من بناء الفريق.

وقالت الدراسة: "تظهر الأبحاث أن الألعاب تعزز الفوائد المعرفية ، وتساعد على تعزيز التعاطف ، وتشجع الإدماج ، وبناء الفريق ، والتعلم".\