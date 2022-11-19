شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتطلع لخفض العمالة عبر برنامج للاستقالة الطوعية والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها CNBC، فإن عروض الاستقالة الطوعية تم إرسالها يومي الثلاثاء والأربعاء إلى بعض الأقسام مثل الموارد البشرية وخدمات الموظفين.
وفي مقابل الاستقالة الطوعية، سوف تمنح أمازون للموظفين الموافقين على الانخراط في هذا البرنامج راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب لأسبوع إضافي مقابل كل ستة أشهر قضاها الموظف في الشركة.
كما أن الموظفين المستقلين طواعية سوف يمنحون راتباً أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً، فضلا عن أن التأمين على هؤلاء الموظفين سوف يستمر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول القادم.
وسوف يًمنح الموظفون مهلة حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني للاستقالة، ولديهم حتى الخامس من ديسمبر كانون الأول لسحب طلبات الانخراط في برنامج الاستقالة الطوعية قبل تغيير رأيهم.