شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتطلع لخفض العمالة عبر برنامج للاستقالة الطوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شركة أمازون على بعض موظفيها التقدم باستقالتهم طوعيًا مقابل بعض ‏المزايا، وذلك في إطار بحثها لطرق من شأنها خفض التكاليف وفقا لما نقلته CNBC.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها ‏CNBC، فإن عروض الاستقالة الطوعية تم ‏إرسالها يومي الثلاثاء والأربعاء إلى بعض الأقسام مثل الموارد البشرية وخدمات ‏الموظفين.‏

وفي مقابل الاستقالة الطوعية، سوف تمنح أمازون للموظفين الموافقين على ‏الانخراط في هذا البرنامج راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب لأسبوع إضافي ‏مقابل كل ستة أشهر قضاها الموظف في الشركة.‏

كما أن الموظفين المستقلين طواعية سوف يمنحون راتباً أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً، ‏فضلا عن أن التأمين على هؤلاء الموظفين سوف يستمر حتى نهاية ديسمبر كانون ‏الأول القادم.‏

وسوف يًمنح الموظفون مهلة حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني للاستقالة، ولديهم حتى ‏الخامس من ديسمبر كانون الأول لسحب طلبات الانخراط في برنامج الاستقالة ‏الطوعية قبل تغيير رأيهم.‏