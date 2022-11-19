علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أمازون تتطلع لخفض العمالة عبر برنامج للاستقالة الطوعية

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القاهرة - سامية سيد - تعرض شركة أمازون على بعض موظفيها التقدم باستقالتهم طوعيًا مقابل بعض ‏المزايا، وذلك في إطار بحثها لطرق من شأنها خفض التكاليف وفقا لما نقلته CNBC.

 

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها ‏CNBC، فإن عروض الاستقالة الطوعية تم ‏إرسالها يومي الثلاثاء والأربعاء إلى بعض الأقسام مثل الموارد البشرية وخدمات ‏الموظفين.‏

 

وفي مقابل الاستقالة الطوعية، سوف تمنح أمازون للموظفين الموافقين على ‏الانخراط في هذا البرنامج راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب لأسبوع إضافي ‏مقابل كل ستة أشهر قضاها الموظف في الشركة.‏

 

كما أن الموظفين المستقلين طواعية سوف يمنحون راتباً أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً، ‏فضلا عن أن التأمين على هؤلاء الموظفين سوف يستمر حتى نهاية ديسمبر كانون ‏الأول القادم.‏

 

وسوف يًمنح الموظفون مهلة حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني للاستقالة، ولديهم حتى ‏الخامس من ديسمبر كانون الأول لسحب طلبات الانخراط في برنامج الاستقالة ‏الطوعية قبل تغيير رأيهم.‏

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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