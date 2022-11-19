شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السخرية تنفجر في وجه ماسك بسبب ‏"تويتر".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور وهاشتاجات ساخرة على ‏ تويتر في ظل موجة الاستقالات ‏الجماعية بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة حسبما نقلت CNBC.

وانتشرت هاشتاجات بشكل واسع النطاق منها ما هو ساخر، ومنها ما يعبر عن ‏حزن بعض المستخدمين عما آل إليه موقع التواصل الاجتماعي.‏

ومن بين الهاشتاجات الأشهر والأبرز التي تداولها مستخدمو ‏Twitter‏ على المنصة العالمية: ‏‎ RIPTwitter‎، أي فلترقد في سلام يا تويتر، وكذلك هاشتاق ‏‎ GoodByeTwitter‎، أي وداعاً تويتر.‏

جاءت هذه الهاشتاجات وانتشرت بشكل كبير بعد استقالات جماعية من مئات ‏الموظفين بشركة ‏Twitter‏ اعتراضاً على سياسات وقرارات مالك المنصة ‏الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.‏

ورد ماسك بصورة ساخرة على الهاشتاقات المنتشرة بشكل كبير على المنصة، وعبر عن السخرية بطريقته بالصورة التالية، والتي توضح كما لو أن عصفور تويتر الشهير يتم دفنه.