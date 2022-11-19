شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السخرية تنفجر في وجه ماسك بسبب "تويتر".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور وهاشتاجات ساخرة على تويتر في ظل موجة الاستقالات الجماعية بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة حسبما نقلت CNBC.
وانتشرت هاشتاجات بشكل واسع النطاق منها ما هو ساخر، ومنها ما يعبر عن حزن بعض المستخدمين عما آل إليه موقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين الهاشتاجات الأشهر والأبرز التي تداولها مستخدمو Twitter على المنصة العالمية: RIPTwitter، أي فلترقد في سلام يا تويتر، وكذلك هاشتاق GoodByeTwitter، أي وداعاً تويتر.
جاءت هذه الهاشتاجات وانتشرت بشكل كبير بعد استقالات جماعية من مئات الموظفين بشركة Twitter اعتراضاً على سياسات وقرارات مالك المنصة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.
ورد ماسك بصورة ساخرة على الهاشتاقات المنتشرة بشكل كبير على المنصة، وعبر عن السخرية بطريقته بالصورة التالية، والتي توضح كما لو أن عصفور تويتر الشهير يتم دفنه.