شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تحرى الخلل وإصلاحه عندما يصعب فتح روابط تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا تستطيع أحيانًا فتح روابط تويتر، فأنت ضحية خلل يصيب بعض مستخدمي المنصة، وهناك حلول، رغم ذلك، فيما يلي بعض طرق فتح روابط تويتر في التطبيق والموقع الإلكتروني، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

جرب مرة أخرىإذا لم يتم فتح رابط تويتر، في بعض الأحيان يكون هذا مجرد خطأ متقطع يمكن إصلاحه بسهولة عن طريق إعادة تحميل الصفحة.

يمكنك القيام بذلك سواء كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول أو موقع تويتر على سطح المكتب، جرب هذا قبل القيام بأي شيء أكثر تعقيدًا: فقط اضغط على زر إعادة التحميل في أعلى يمين تطبيق تويتر أو زر إعادة التحميل بجانب شريط العنوان في متصفح الويب الخاص بك.





التبديل من التطبيق إلى المتصفحيفتح تطبيق تويتر في البداية صفحات الويب في متصفحه المصغر الخاص به، ولكن يمكنك الضغط فوق زر المتصفح في أسفل الشاشة لإرسال الصفحة إلى المتصفح الافتراضي لهاتفك، ويكون عادةً Safari على iPhone أو Chrome على Android.

قد تكون إمكانية متصفحك الافتراضي في فتح الرابط أفضل من تطبيق تويتر، لذا اضغط فوق رمز المتصفح واترك الصفحة يتم تحميلها.





فرض الإنهاء وإعادة تشغيل المتصفحإذا كنت تستخدم تويتر على هاتفك، فمن المحتمل أن يكون هناك خلل مؤقت في متصفحك، وقد يؤدي إجباره على الإغلاق ثم إعادة تشغيل التطبيق إلى إعادة تشغيل الأشياء مرة أخرى.

تؤدي إعادة تشغيل التطبيق إلى مسح البيانات التالفة التي قد تمنع المتصفح من العمل بشكل صحيح، وإذا كنت بحاجة إلى تجديد معلومات، فإليك كيفية إغلاق أحد التطبيقات على جهاز iPhone أو Android.





استخدم متصفحًا مختلفًاإذا وصلت إلى هذا الحد دون إصلاح روابط تويتر الخاصة بك، فقد ترغب في تجربة متصفح مختلف، وعلى سطح المكتب، هذا بسيط بما فيه الكفاية، فقط افتح موقع Twitter في متصفح مختلف، مثل Firefox إذا كنت تستخدم Chrome أو Safari بالفعل.

أما على هاتفك أو التابلت، فسترغب في تغيير متصفحك الافتراضي حتى يحاول فتح الرابط في مكان آخر غير المتصفح الافتراضي.



يمكنك على جهاز iPhone أو iPad، أن تبدأ تطبيق الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق أي متصفح تابع لجهة خارجية قمت بتثبيته، مثل Chrome أو Firefox أو Edge، واضغط فوق تطبيق المتصفح الافتراضي واختر المتصفح الذي تريد استخدامه.



إذا كان لديك جهاز Android، فابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق التطبيقات، وفي القسم عام، اضغط فوق التطبيقات الافتراضي ثم اضغط فوق تطبيق المتصفح واختر المتصفح المثبت الذي تريد استخدامه.





تحقق من وجود تطبيق تويتر محدثقد يؤدي وجود خطأ أو عدم توافق في تطبيق تويتر الخاص بك إلى منع بعض الميزات من العمل، حتى لو كان شيئًا أساسيًا مثل فتح الروابط.

يجب أن يحافظ هاتفك على تحديث تطبيقاتك بشكل عام، ولكن من المحتمل أن يكون هناك تحديث في انتظار التثبيت، الخبر السار هو أنه يمكنك تحديث تطبيق تويتر يدويًا ببساطة.





أعد تشغيل هاتفك أو جهاز الكمبيوترإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة، فقد حان الوقت لإعادة تشغيل جهازك؛ يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل جهازك بالكامل إلى القضاء على مواطن الخلل المؤقتة في البرامج، ويمكنك إيقاف تشغيل معظم هواتف أندرويد على سبيل المثال عن طريق الضغط على زر الطاقة لعدة ثوانٍ، أو يمكنك التمرير سريعًا لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية لوحة الاختصارات والضغط فوق رمز الطاقة.