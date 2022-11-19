شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يساعدك الآن فى البحث عن الشركات للتسوق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم العديد من الأشخاص WhatsApp للتسوق، والآن قد لا يضطرون إلى مغادرة التطبيق للعثور على متجر، وفقا لتقرير engadget.

ويتيح لك WhatsApp الآن البحث عن الشركات (تلك التي تستخدم منصة الأعمال الخاصة بالخدمة) حسب الفئة أو الاسم، والميزة متاحة مبدئيًا في المملكة المتحدة وكولومبيا وإندونيسيا والمكسيك، بينما ستحصل البرازيل على نسخة موسعة تعمل أيضًا على فهرسة الشركات الصغيرة.

ويريد WhatsApp أيضًا التعامل مع عمليات الشراء، بعد إطلاقه في الهند في أغسطس، ويختبر تطبيق المراسلة الآن المدفوعات في الدردشة في البرازيل، ويمكنك استخدام بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك للدفع مباشرةً بدلاً من زيارة الويب أو استخدام تطبيق آخر أو إجراء معاملة وجهًا لوجه.

ولم يذكر WhatsApp متى توقع وصول خيارات البحث والدفع هذه إلى الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، وفي بيان قالت WhatsApp فقط إنها ستوسع الوصول "في المستقبل".

ومع ذلك، من الواضح أن الظهور الأول يركز على البلدان التي يتمتع فيها WhatsApp بشعبية ، مثل البرازيل، و غالبًا ما تكون الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من أوائل الدول التي تحصل على ميزات جديدة مثل إرسال الأموال وتلقيها.

ولن يكون من المستغرب أن تنتشر التكنولوجيا إلى مناطق أخرى، وجعل مالك WhatsApp Meta نقطة في بناء ميزات التسوق في منتجاته الأساسية ، بما في ذلك Facebook و Instagram ، ويمكن أن تساعد هذه الإضافات الأخيرة من Meta على توفير تجربة تجارية أكثر اتساقًا عبر تطبيقاتها ، وبالطبع تحقيق بعض الأرباح الإضافية.