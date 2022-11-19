شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الديمقراطى يطالب بالتحقيق مع إيلون ماسك بشأن طريقة تعامله مع تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع Elon Musk بسبب تعامله مع خصوصية المستخدمين وأمانهم في أعقاب استيلائه على Twitter، وفقًا لتقرير engadget.

وفى رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بالطرح الفاشل ل ماسك من عمليات التحقق المدفوعة من Twitter Blue، بالإضافة إلى المغادرة من كبار المديرين التنفيذيين للخصوصية والأمن فى Twitter.

والرسالة التى وقعها سبعة أعضاء فى مجلس الشيوخ ، بمن فيهم إليزابيث وارن وديان فاينشتاين وريتشارد بلومنثال ، بعد إعلان واسع الانتشار تحذير من محامٍ في Twitter أن Musk قد يعرض الشركة لغرامات بمليارات الدولارات من FTC.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "في الأسابيع الأخيرة اتخذ الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ، إيلون ماسك خطوات مثيرة للقلق قوضت سلامة ونزاهة المنصة"، مشيرين إلى أن أفعاله "يمكن أن تمثل بالفعل انتهاكًا لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية. " بموجب شروط اتفاقية 2011 مع FTC .

ويُطلب من Twitter مراجعة الميزات الجديدة لقضايا الخصوصية المحتملة وإرسال تقارير بانتظام إلى FTC، وجاءت مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الخصوصية والأمن قبل الموعد النهائي لإرسال أحد هذه التقارير ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفى رسالتهم، كتب أعضاء مجلس الشيوخ أن لجنة الاتصالات الفدرالية يجب أن تحقق في تصرفات ماسك والمديرين التنفيذيين الآخرين، وكتبوا: "نحث اللجنة على الإشراف بقوة على مرسوم الموافقة الخاص بها مع تويتر واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي ممارسات تجارية أو ممارسات غير عادلة أو مخادعة ، بما في ذلك فرض عقوبات مدنية وفرض المسؤولية على المديرين التنفيذيين على تويتر الفرديين عند الاقتضاء".

ومن غير الواضح ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية تخطط لبدء مثل هذا التحقيق ، لكن المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية قال الأسبوع الماضي إن الوكالة "تتابع التطورات الأخيرة على تويتر بقلق عميق نقلا عن سي ان بي سي .