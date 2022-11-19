شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الديمقراطى يطالب بالتحقيق مع إيلون ماسك بشأن طريقة تعامله مع تويتر والان مع تفاصيل الخبر
وفى رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بالطرح الفاشل ل ماسك من عمليات التحقق المدفوعة من Twitter Blue، بالإضافة إلى المغادرة من كبار المديرين التنفيذيين للخصوصية والأمن فى Twitter.
والرسالة التى وقعها سبعة أعضاء فى مجلس الشيوخ ، بمن فيهم إليزابيث وارن وديان فاينشتاين وريتشارد بلومنثال ، بعد إعلان واسع الانتشار تحذير من محامٍ في Twitter أن Musk قد يعرض الشركة لغرامات بمليارات الدولارات من FTC.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "في الأسابيع الأخيرة اتخذ الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ، إيلون ماسك خطوات مثيرة للقلق قوضت سلامة ونزاهة المنصة"، مشيرين إلى أن أفعاله "يمكن أن تمثل بالفعل انتهاكًا لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية. " بموجب شروط اتفاقية 2011 مع FTC .
ويُطلب من Twitter مراجعة الميزات الجديدة لقضايا الخصوصية المحتملة وإرسال تقارير بانتظام إلى FTC، وجاءت مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الخصوصية والأمن قبل الموعد النهائي لإرسال أحد هذه التقارير ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفى رسالتهم، كتب أعضاء مجلس الشيوخ أن لجنة الاتصالات الفدرالية يجب أن تحقق في تصرفات ماسك والمديرين التنفيذيين الآخرين، وكتبوا: "نحث اللجنة على الإشراف بقوة على مرسوم الموافقة الخاص بها مع تويتر واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي ممارسات تجارية أو ممارسات غير عادلة أو مخادعة ، بما في ذلك فرض عقوبات مدنية وفرض المسؤولية على المديرين التنفيذيين على تويتر الفرديين عند الاقتضاء".
ومن غير الواضح ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية تخطط لبدء مثل هذا التحقيق ، لكن المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية قال الأسبوع الماضي إن الوكالة "تتابع التطورات الأخيرة على تويتر بقلق عميق نقلا عن سي ان بي سي .