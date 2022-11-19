شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة أول إقلاع ناجح من القمر لمركبة Surveyor 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في 17 نوفمبر 1967، نجحت المركبة الفضائية Surveyor 6 التابعة لناسا فى أول إقلاع من سطح القمر، وكانت Surveyor 6 واحدة من عدة بعثات روبوتية أرسلتها ناسا لاستكشاف سطح القمر قبل إرسال البشر إلى هناك، والتقطت صورًا تليفزيونية للسطح وتعرفت على تكوين تربة القمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، انطلقت Surveyor 6 من السطح، وقفزت إلى موقع آخر على بعد حوالي ثمانية أقدام، بعد ذلك، والتقطت Surveyor 6 صورًا لموقع الهبوط الأصلي.

ويمكن للمراقبين على الأرض رؤية بصمات التمهيد لـ Surveyor 6، ورأوا أيضًا بصمة من عادم الصاروخ عندما انطلق Surveyor 6.

أظهر Surveyor 6 أن المركبة الفضائية يمكن أن تهبط على القمر وتنطلق مرة أخرى، وبعد أقل من عامين، فعل البشر الشيء نفسه خلال أبولو 11.