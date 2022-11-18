علوم وتكنولوجيا

أفضل تطبيقين لتعديل الصور على الهواتف وكيفية استعمالهما

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احمد صادق 0 تبليغ

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أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك..تعديل الصور هي طفرة هذا العصر في عالم التصوير والتصميم أيضًا، ففي مقالنا هنا لا يقتصر الأمر على التعديل، وإنما يشمل إنشاء التصميمات أيضًا، فهل فكرت يومًا في أنك تستطيع على هاتفك فعل ما تفعله على الكومبيوتر؟ من خلال الفوتوشوب على سبيل المثال! حتى وإن فكرت..فتعال لأعرفك على أفضل تطبيقين لتعديل وتصميم الصور لتحميلهم على هاتفك الذكيّ! تابع لتتعرف على المزيد.

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

بالطبع لا يمكننا أن نضاهي ما ينتجه الفوتوشوب فقط من خلال الهاتف المحمول! ولكن هل هو مستحيل أن نقوم بما يقوم به؟ أقلها الأساسيات التي يحتاجها كل مصمم وكل مصور لـ تعديل الصور ..وكل هاوٍ لتلك الأمور؟ لا، من خلال خبرتي التي لا بأس بها في مجال التصوير والتعديل والتصميم، فأخبرك بأنه يمكنك أن تفعل كل ذلك بأفضل ما يمكن من خلال تطبيقين اثنين يقدما تكامل مبهر ليكونا بديلين معًا للفوتوشب على هاتفك، وهما تطبيقا Adobe Lightroom و picsart، وقد تحدثنا عنهم من قبل في مقالنا عن أفضل برامج التعديل على الصور، فماذا يخبئ لنا هذا المقال؟

تطبيق Adobe lightroom

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

هو أحد تطبيقات شركة Adobe والتي أطلقت حزم من التطبيقات لتكون الصديق الأفضل والأقرب لكل مصمم ومصور لـ تعديل الصور، وما يمكن أن نستعين به لضرب المثال هنا هو الـ Photoshop، lightroom هو أفضل تطبيق – في وجهة نظري – لتعديل الصور على الهاتف! وذلك من ناحية الإضاءة والألوان وبعض الخواص الأخرى، فيقدم خدمة متكاملة في التعديل على الألوان والإضاءة، وأعني بمتكاملة؛ هو أنك ستحصل على ما يمكنك الحصول عليه من تطبيق الفوتوشوب للتعديل على الإضاءة والصور بل بتحكم أسهل قليلًا، وهناك تلك الميزات المدفوعة كـ إزالة الأجسام الغير مرغوبة/ التعديل الإحترافي في المنظور/ تحديد مناطق محددة للتعديل على إضائتها وألوانها (selection tool في فوتوشوب)..بالإضافة إلى تأثيرات جاهزة والتي في لايت روم تسمى persets.

للتحميل للأندرويد

Lightroom Photo & Video Editor

Lightroom Photo & Video Editor

مطور التطبيق: Adobe
السعر: Free

للتحميل للـ IOS

‎Lightroom Photo & Video Editor

‎Lightroom Photo & Video Editor

السعر: Free+

تطبيق picsart

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

هو أفضل التطبيقات التي تمكنك من كل الأدوات والإمكانات لتقوم بتصميم صورة، أو تركيب صورة على صورة، أو تعديل الصور بشكل عام  (من حيث الإضاءة والألوان ومن حيث التركيب والإضافة أيضًا) ولكن بيكس أرت ليس التطبيق المناسب للتعديل على الإضاءة والألوان؛ فإفضل تطبيق لهذا قد تحدثنا عنه أعلاه! ولكن إن كان picsart هو الأفضل في شيء..فهو الأفضل في ما يلي: إضافة صورة على صورة/ توفر نظام الـ layers (والذي يوجد في الفوتوشوب والذي يمكنك من التحكم في الطبقات بسهولة عند إنشاء تصميم بعدة طبقات) / توفر إمكانية إضافة ملصقات/ توفر إمكانية الكتابة على الصور بخطوط رائعة بل وإمكانية إضافة خطوط بطريقة يدوية أيضًا/ إمكانية إزالة الأجسام الغير مرغوب بها/ إمكانية تعديل المنظور/ إمكانية تغيير حجم الصور/ وجود العديد من التأثيرات المميزة بأشكال مختلفة وإعدادات جاهزة مختلفة وإضافات مختلفة! مما يجعله التطبيق الثاني في حزمة التكامل التي أقدمها لك في هذا المقال جنبًا إلى جنب مع lightroom..فكيف يمكنهم أن يكونا متكاملين لتعديلٍ مثاليّ على صورة!

للتحميل للأندرويد

Picsart Photo & Video Editor

Picsart Photo & Video Editor

السعر: Free

للتحميل للـ IOS

‎Picsart Photo Editor & Video

‎Picsart Photo Editor & Video

السعر: Free+

كيف يمكن أن يقدم كلًا من picsart و lightroom تكامل ليعوضا الفوتوشوب على الهاتف؟

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

أخبرتك سلفًا ما المميزات التي يمكنك الحصول عليها من كل تطبيقٍ أعلاه، فكلاهما يقدما الأدوات والخصائص الأساسية التي ستود استخدامها على الفوتوشوب؛ لتكون جاهزة في كلا التطبيقان الذي نتحدث بشأنهما هنا، فعند التدقيق في lightroom ستجد أنه بإمكانك التعديل على الإضاءة والألوان على الصور قبل الشروع في تصميمها وتركيبها على picsart، وعند النظر إلى picsart ستجد أنه بإمكانك إتمام ما بدأته على لايت روم من تعديل على الإضاءة والألوان باستكمال ذلك بتصميم صورة إما من الصفر وإما من تركيب صورة على صورة! وتاليًا سأعرض إليكم مثالًا مبسطًا.

  • فمثلًا صورة كهذه قمت بإدخالها على picsart:

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك
  • ثم قمت بإضافة ملصق جاهز من ملصقات picsart

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

أفضل تطبيقين لتعديل الصور على الهواتف وكيفية استعمالهما 1
  • ثم قمت بالتوجه لـ lightroom لإضافة الصورة عليه بعد أن قمت بحفظها من picsart

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك
  • ثم قمت بالتعديل على الإضاءة والألوان

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك  

أفضل تطبيقين لتعديل الصور على الهواتف وكيفية استعمالهما 2  

أفضل تطبيقين لتعديل الصور على الهواتف وكيفية استعمالهما 3
  • لينتهي بها الحال بهذه النتيجة:

يقدما سويًا أفضل تكامل في تعديل الصور: تعرف على أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك

وهذا شرح مبسط لأقل ما يمكنك القيام به باستخدام كلًا من picsart و lightroom، وسنتحدث في مقالٍ آخر عن كيفية تصميم صورة متكاملة من خلال تطبيقيّ picsart و Lightroom.

اقرأ أيضًا: أفضل 12 تطبيق التعديل على الصور للأندرويد – عرفني دوت كوم

اقرأ أيضًا: أفضل 5 برامج لتعديل الصور على Windows 10 – عرفني دوت كوم

المصدر الأصلي : عرفني

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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