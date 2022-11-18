أفضل تطبيقين لتعديل الصور على الهواتف وكيفية استعمالهما

أفضل تطبيقين لتعديل الصور على هاتفك..تعديل الصور هي طفرة هذا العصر في عالم التصوير والتصميم أيضًا، ففي مقالنا هنا لا يقتصر الأمر على التعديل، وإنما يشمل إنشاء التصميمات أيضًا، فهل فكرت يومًا في أنك تستطيع على هاتفك فعل ما تفعله على الكومبيوتر؟ من خلال الفوتوشوب على سبيل المثال! حتى وإن فكرت..فتعال لأعرفك على أفضل تطبيقين لتعديل وتصميم الصور لتحميلهم على هاتفك الذكيّ! تابع لتتعرف على المزيد.

بالطبع لا يمكننا أن نضاهي ما ينتجه الفوتوشوب فقط من خلال الهاتف المحمول! ولكن هل هو مستحيل أن نقوم بما يقوم به؟ أقلها الأساسيات التي يحتاجها كل مصمم وكل مصور لـ تعديل الصور ..وكل هاوٍ لتلك الأمور؟ لا، من خلال خبرتي التي لا بأس بها في مجال التصوير والتعديل والتصميم، فأخبرك بأنه يمكنك أن تفعل كل ذلك بأفضل ما يمكن من خلال تطبيقين اثنين يقدما تكامل مبهر ليكونا بديلين معًا للفوتوشب على هاتفك، وهما تطبيقا Adobe Lightroom و picsart، وقد تحدثنا عنهم من قبل في مقالنا عن أفضل برامج التعديل على الصور، فماذا يخبئ لنا هذا المقال؟

تطبيق Adobe lightroom

هو أحد تطبيقات شركة Adobe والتي أطلقت حزم من التطبيقات لتكون الصديق الأفضل والأقرب لكل مصمم ومصور لـ تعديل الصور، وما يمكن أن نستعين به لضرب المثال هنا هو الـ Photoshop، lightroom هو أفضل تطبيق – في وجهة نظري – لتعديل الصور على الهاتف! وذلك من ناحية الإضاءة والألوان وبعض الخواص الأخرى، فيقدم خدمة متكاملة في التعديل على الألوان والإضاءة، وأعني بمتكاملة؛ هو أنك ستحصل على ما يمكنك الحصول عليه من تطبيق الفوتوشوب للتعديل على الإضاءة والصور بل بتحكم أسهل قليلًا، وهناك تلك الميزات المدفوعة كـ إزالة الأجسام الغير مرغوبة/ التعديل الإحترافي في المنظور/ تحديد مناطق محددة للتعديل على إضائتها وألوانها (selection tool في فوتوشوب)..بالإضافة إلى تأثيرات جاهزة والتي في لايت روم تسمى persets.

للتحميل للأندرويد

مطور التطبيق: Adobe السعر: Free

للتحميل للـ IOS

السعر: Free+

تطبيق picsart

هو أفضل التطبيقات التي تمكنك من كل الأدوات والإمكانات لتقوم بتصميم صورة، أو تركيب صورة على صورة، أو تعديل الصور بشكل عام (من حيث الإضاءة والألوان ومن حيث التركيب والإضافة أيضًا) ولكن بيكس أرت ليس التطبيق المناسب للتعديل على الإضاءة والألوان؛ فإفضل تطبيق لهذا قد تحدثنا عنه أعلاه! ولكن إن كان picsart هو الأفضل في شيء..فهو الأفضل في ما يلي: إضافة صورة على صورة/ توفر نظام الـ layers (والذي يوجد في الفوتوشوب والذي يمكنك من التحكم في الطبقات بسهولة عند إنشاء تصميم بعدة طبقات) / توفر إمكانية إضافة ملصقات/ توفر إمكانية الكتابة على الصور بخطوط رائعة بل وإمكانية إضافة خطوط بطريقة يدوية أيضًا/ إمكانية إزالة الأجسام الغير مرغوب بها/ إمكانية تعديل المنظور/ إمكانية تغيير حجم الصور/ وجود العديد من التأثيرات المميزة بأشكال مختلفة وإعدادات جاهزة مختلفة وإضافات مختلفة! مما يجعله التطبيق الثاني في حزمة التكامل التي أقدمها لك في هذا المقال جنبًا إلى جنب مع lightroom..فكيف يمكنهم أن يكونا متكاملين لتعديلٍ مثاليّ على صورة!

للتحميل للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للـ IOS

السعر: Free+

كيف يمكن أن يقدم كلًا من picsart و lightroom تكامل ليعوضا الفوتوشوب على الهاتف؟

أخبرتك سلفًا ما المميزات التي يمكنك الحصول عليها من كل تطبيقٍ أعلاه، فكلاهما يقدما الأدوات والخصائص الأساسية التي ستود استخدامها على الفوتوشوب؛ لتكون جاهزة في كلا التطبيقان الذي نتحدث بشأنهما هنا، فعند التدقيق في lightroom ستجد أنه بإمكانك التعديل على الإضاءة والألوان على الصور قبل الشروع في تصميمها وتركيبها على picsart، وعند النظر إلى picsart ستجد أنه بإمكانك إتمام ما بدأته على لايت روم من تعديل على الإضاءة والألوان باستكمال ذلك بتصميم صورة إما من الصفر وإما من تركيب صورة على صورة! وتاليًا سأعرض إليكم مثالًا مبسطًا.

فمثلًا صورة كهذه قمت بإدخالها على picsart:

ثم قمت بإضافة ملصق جاهز من ملصقات picsart

ثم قمت بالتوجه لـ lightroom لإضافة الصورة عليه بعد أن قمت بحفظها من picsart

ثم قمت بالتعديل على الإضاءة والألوان

لينتهي بها الحال بهذه النتيجة:

وهذا شرح مبسط لأقل ما يمكنك القيام به باستخدام كلًا من picsart و lightroom، وسنتحدث في مقالٍ آخر عن كيفية تصميم صورة متكاملة من خلال تطبيقيّ picsart و Lightroom.