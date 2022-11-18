شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوات الإشراف فى تويتر تحظر مصور فضاء بعد تصنيف محتوى علمى على أنه إباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مصور الفضاء جون كراوس الصور ومقاطع الفيديو لاطلاق Artemis I التاريخي، عندما تلقى إشعارًا يفيد بأن حسابه قد تم قفله بسبب "انتهاك قواعد تويتر''، وهو ما أثار الجدل حول أدوات الإشراف الآلى التي صنفت فيديو إطلاق الصاروخ على أنه إباحى واتخذت قرار الحظر بناء على ذلك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم إبلاغ المستخدم كراوس، الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له، أن إحدى منشوراته انتهكت إرشادات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لأنه شارك "وسائل إعلام حميمية منتجة / موزعة بشكل خاص لشخص ما دون موافقته الصريحة".

استأنف كراوس، أنه قيل له إذا حذف الفيديو سيتم فتح حسابه، وظهرت تجربته بعد 24 ساعة فقط من إدعاء عالمة فلك أنها مُنعت من حسابها على تويتر لعدة أشهر بسبب مقطع فيديو لها عن أمطار الشهب.

قالت ماري ماكنتاير، من أوكسفوردشاير، إن روبوتات الموقع أخطأت في تصنيف المحتوى على أنه فاضح.

لقد صنعت مقطع فيديو متحرك مدته ست ثوانٍ لدش نيزك Perseid قبل أربعة أشهر ولكن تم حظره بعد أن تم الإبلاغ عن انتهاكه لقواعد احتواء محتوى حميمي دون موافقة المشارك.

قيل لها إنه لن يُسمح لها بالعودة إلى المنصة إلا إذا حذفت التغريدة ووضعت علامة في المربع للاعتراف بأنها انتهكت القواعد، وتمت استعادة حساب السيدة ماكنتاير بعد أن سلطت البي بي سي الضوء على تجربتها.

جدير بالذكر أنه أدت عمليات التسريح الجماعي للعمال لذلك، في محاولة لجني الأرباح إلى القضاء على الفرق التي تكافح المعلومات الخاطئة، حيث علم الوسطاء الخارجيون خلال عطلة نهاية الأسبوع أنهم عاطلون عن العمل.

وطرد موقع تويتر مقاوليه الذين يتتبعون الكراهية وغيرها من المحتويات الضارة يوم السبت، وقال البعض إنهم لم يكونوا على دراية بفصلهم من العمل، وأدركوا فقط عندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى أنظمة عملهم.