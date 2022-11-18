كيفية تثبيت رومات ريلمي الرسمية بأداة Realme Flash Tool محدث 2022

Realme Flash Tool..تحدثنا سابقًا عن ترويت الهواتف من خلال برنامج magisk manger وعن كيفية استخدام تطبيق SP Flashtool، والذي من خلاله نقوم بترويت هواتف MTK والتي من ضمنها هواتف ريلمي التي تأتي بمعالج من ميدياتيك، ولكن في هذا المقال نتحدث عن كيفية تفليش رومات ريلمي الرسمية من خلال تطبيق خاص بريلمي لتفليش الرومات الرسمية، والذي يمكنك من خلاله بسهولة تفليش الروم الرسمية بعد تحميلها على جهازك ثم تقوم بتثبيتها على هاتفك، تابع لتتعرف على التفاصيل..وعلى المزيد.

جدول المحتويات

ما هي Realme Flash Tool and Flash Stock ROM

Realme Flash Tool and Flash Stock ROM هي أداة رسمية مخصصة لهواتف ريلمي، لتثبيت الرومات الأساسية على هواتف ريلمي، ولا فارق بين الهواتف من حيث المعالجات، فما إذا كان المعالج snapdragon أو MTK، فيمكن أن تقوم بتفليش الروم الأساسية على هاتفك من خلال تطبيق Realme Flash Tool، كما أنها تستخدم أيضًا لإرجاع الهاتف لإصدار المصنع، وهي في الأساس لمساعدتك في حل المشاكل التي تتعرض لها أثناء استخدامك للجهاز، تلك المشاكل التي لا تدري كيف تقوم بحلها أو لم تجد لها حل، يمكنك حلها حينئذٍ بتفليش الروم الرسمية لهاتفك من جديد أو إعادته لإصدار المصنع والذي يمكنك إجراءه مباشرة من الجهاز دون الحاجة إلى الأداة.

ما الهواتف التي تدعمها أداة Realme Flash Tool؟

تدعم العديد من أجهزة ريلمي التي تم إطلاقها، قديمًا أو حديثًا، ومن الأجهزة التي تدعمها أداة ريلمي فلاش تول:

Realme 1

Realme 2

Realme 2 pro

Realme 3

Realme 3 pro

Realme 3i

Realme 5

Realme 5 pro

Realme c1

Realme U1

Realme X50 Pro

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme X

Realme 3

Realme 3i

والعديد من الأجهزة الأخرى، ويمكنك تحميل الرومات الرسمية لهواتف ريلمي من هنا

إصدارات ويندوز التي تدعم تطبيق Realme Flash Tool

لا يدعم التطبيق الإصدارات القديمة من الويندوز، ولذلك ستكون على النحو التالي:

windows 7

windows 8

windows 8.1

windows 10

تثبيت Realme Flash Tool

قم بتحميل ملف أداة Realme Flash Tool

ثم اذهب للمسار الذي قمت بتحميل الملف به

وقم بفك الضغط،

وبعد ذلك يمكنك تشغيل التطبيق لتستعد لتفليش هاتف ريلمي الخاص بك!

قبل بدء التفليش يجب التأكد من التالي:

قم بإنشاء نسخة احتياطية لهاتفك.

تأكد من فك البوت لودر الخاص بهاتفك.

قم بشحن الهاتف لما هو أكثر من 50%.

جهّز أداة Realme Flash Tool للأستخدام مع حزمة OFP.

قم بتثبيت ملفات الـ ADB على حاسوبك.

تفليش هواتف ريلمي باستخدام Realme Flash Tool

بعد تحميل Realme Flash Tool وتثبيتها على حاسوبك..قم بفتح الاداة.

ثم قم بتحميل ملف الروم الرسمية التي تود تفليشها

قم بإدخال هاتفك في وضع الـ fastboot وذلك من خلال الضغط على أزرار رفع الصوت مع زر الباور لمدة من الزمن حتى تظهر لك واجهة الـ fastboot.

ثم من الواجهة قم باختيار Fastboot mode

ثم يتوجب عليك تثبيت تعريفات أجهزة ريلمي وهذا من خلال التطبيق وهذا من خلال الضغط على Driver/ ثم الضغط على install.



قم بتوصيل الهاتف بالحاسوب من خلال الـ USP، وعليك أن تحرص على أن يكون الـ USP الأصلي الخاص بالهاتف وأن لا يكون تالفًا أو به شيئًا من التلف لئلا تتعرض لمشكلة في انقطاع توصيل الهاتف عن الحاسوب بشكل مفاجيء دون أن تشعر.

ثم قم بالضغط على loading device وذلك من خلال واجهة البرنامج.

ثم قم بالضغط على browse لاختيار ملف الروم الرسمي من خلال المسار الذي تم تحميله فيه على حاسوبك

ثم قم بالضغط على Flash لتبدأ عملية تفليش الروم الرسمية على هاتفك ريلمي.

وبعد الإنتهاء ستاتيك نافذة تفيد أنه تم الإنتهاء من تفليش الروم على هاتفك ريلمي تحمل رسالة flashing completed.

ماذا إن كانت هناك مشكلة في تفليش هاتفك من Realme Flash Tool؟

في حالة كان هاتفك أحد هواتف معالجات MTK فحينئذٍ يمكنك أن تقوم بتفليش الروم من خلال أداة SP Flash Tool والتي تحدثنا عنها سابقًا، وهي أداة يمكنك من خلالها تفليش الرومات على جميع الهواتف التي تأتي بمعالجات MTK (ميديا تيك) والعديد من هواتف القديمة والحديثة تأتي بهذا المعالج، والتي يمكنك تفليشها إما بـ Realme Flash Tool أو بـ SP Flash Tool، ويمكنك من خلال الرابط التالي معرفة كيفية تفليش الرومات من خلال SP Flash Tool