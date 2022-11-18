شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول صاروخ فضائى تنتجه شركة هندية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي خفيف لشركة خاصة في البلاد، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "جرت بنجاح عملية إطلاق Vikram-S، أول صاروخ فضائي تنتجه شركة من القطاع الخاص في الهند، هذا الصاروخ الذي حمل اسم مؤسس برنامج الفضاء الهندي أطلق من مطار سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار البيان إلى أن صاروخ Vikram-S جرى تطويره بواسطة شركة Skyroot Aerospace، وهي شركة هندية خاصة مقرها مدينة حيدر أباد، أسست من قبل مهندسين وعلماء سابقين في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وأن العمل على تطوير هذا الصاروخ استغرق أكثر من عامين.

وأشارت وسائل إعلام هندية إلى "أن إطلاق الصاروخ المذكور سيكون بداية لدخول القطاع الخاص الهندي في مجالات الفضاء في البلاد".