شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. خرائط جوجل تتيح مميزات البحث باستخدام Live View والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل ثلاث ميزات جديدة إلى تطبيق الخرائط لتسهيل التنقل في موسم العطلات القادم، وبالنسبة إلى المميزات ، أحدها هو البحث باستخدام Live View ، وأخري تتيح للمستخدمين العثور على محطة شحن لسيارتهم الكهربائية ، والأخيرة تتعلق بطرح accessible locations للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر ، أعلنت جوجل عن البحث باستخدام Live View للخرائط، حيث أن هذه الميزة مبنية على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ومليارات من صور التجوّل الافتراضي، وبدءًا من الأسبوع المقبل ، يمكن للمستخدمين استخدام هذه الميزة للحصول على تجربة بحث مرئية في لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو على Android و iOS.

فلنفترض أنك في الخارج في نيويورك ، ولرؤية المتاجر القريبة والأماكن الأخرى ، تحتاج إلى رفع الهاتف والنقر على أيقونة الكاميرا في شريط البحث ، الموجود في خرائط Google. سترى اتجاهات وأسهم AR ، تخبرك بالاتجاهات والمسافة بينها ، حتى تتمكن من الحصول على "الإحساس الحقيقي للحي في لمحة".

كذلك فإن القدرة على البحث عن محطات الشحن ليست شيئًا جديدًا على خرائط جوجل، ولكن ، يمكنك الآن البحث عن أسرع محطة شحن قريبة ، ولهذا ، تحتاج إلى البحث عن "محطات شحن EV" واختيار "الشحن السريع" لرؤية أجهزة الشحن ذات خرج 50 كيلو واط أو أعلى، وسيكون الخيار متاحًا على Android و iOS.

كما أن accessible locations أو المواقع التي يمكن الوصول إليها متاحة الآن للمستخدمين على مستوى العالم، حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 2020 ، وقد سمحت المواقع التي يمكن الوصول إليها للمستخدمين بالوصول إلى أماكن خالية من السلالم يسهل الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة من حولهم.

وعلى الرغم من أنها كانت متاحة فقط في عدد قليل من المواقع المختارة ، إلا أن الميزة ستكون متاحة الآن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على Android و iOS.