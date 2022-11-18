شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استقالات جماعية داخل تويتر .. وموقف غريب من إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يومين من توجيه الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إنذارًا لموظفي تويتر بشأن قبول التغييرات الكبيرة في الشركة ، كانت هناك موجة من الاستقالات، فوفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، انتقل موظفو تويتر إلى قناة تطبيق التراسل Slack الداخلية للشركة، معلنين أنهم سيغادرون الشركة.





هذا ما أراد ماسك أن يفعله الموظفونتعرض جميع موظفي تويتر لصدمة فظة إلى حد ما عندما تلقوا رسالة بريد إلكتروني من "ماسك" في منتصف ليل يوم 16 نوفمبر، حيث أوضح ماسك أنه يريد أن يصبح تويتر "متشددًا للغاية" وأكد أنه يتوقع من الجميع قضاء ساعات طويلة والعمل بكثافة أكبر.

وقال أيضًا إنه سيتم ملاحظة الأداء الاستثنائي فقط، وعلاوة على ذلك ، أرسل نموذج جوجل الذي كان على الموظفين أن يقولوا "نعم" أو يقبلوا إنهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر ويتركوا الشركة.

مئات الموظفين يقولون "لا" لـ "ماسك"

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، كتب موظف في Slack ، " لا أرغب في أن أكون جزءًا من تويتر 2.0 "، و تشير التقارير إلى أنه كانت هناك استقالات جماعية، وأشار تقرير The Verge إلى أن فرق الهندسة "المهمة" المتعددة داخل تويتر قد استقالت الآن إما بشكل كامل أو شبه كامل.

فيما غردت إستير كروفورد ، موظفة في تويتر ، على تويتر :"إلى جميع موظفي تويتر الذين قرروا جعل اليوم هو يومهم الأخير: شكرًا لكونك زملاء لا يصدقون خلال فترات الصعود والهبوط".

وفي غضون ذلك ، أوضح ماسك في تغريدة أنه ليس "قلقًا للغاية"، وقال في تغريدة: "أفضل الناس يبقون ، لذلك أنا لست قلقًا للغاية"، وفي تغريدة أخرى قال إنه يعتقد "يمكننا إبقاء تويتر على قيد الحياة".

كان هناك نزوح جماعي للموظفين في تويتر منذ أن تولى ماسك منصبه في 28 أكتوبر، وقبل تولي ماسك منصب الرئيس التنفيذي ، ورد أنه كان هناك 7500 موظف في تويتر، وقبل أن يرسل لموظفيه "الإنذار النهائي" ، تشير التقارير إلى أن عدد الموظفين قد انخفض إلى 2900، والآن مع هذه الموجة من الاستقالات ، ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا يعملون في تويتر، ومن الواضح أن الرئيس التنفيذي الجديد - على حد تعبيره - ليس "قلقًا للغاية" بشأن الهجرة الجماعية.