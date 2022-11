شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بعض إصدارات ايفون 15 ستحصل على منافذ USB C أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل مستعدة للانتقال إلى منافذ USB C لأجهزة أيفون، ورغم أن الشركة ألمحت إلى هذا التغيير، لكنه لا يزال غير معروف متى سيحدث هذا التحول، لكن بحسب التقارير فقد يتم الانتقال إلى منفذ USB C في وقت مبكر من العام المقبل مع سلسلة iPhone 15.

وبحسب المحلل Ming-Chi Kuo فإن طرازات iPhone 15 Pro سيكون لها منافذ USB C مختلفة عن الإصدارات العادية، ففي الآونة الأخيرة ، تطورت الموديلات الاحترافية وغير الاحترافية من حيث الميزات ، والتي يمكن أن تنمو بشكل أكبر ، مع وجود طرازين بهما منافذ USB C مختلفة، ووفقًا لـ Kuo ، سيكون لمنافذ USB C في iPhone 15 Pro والإصدارات العادية سرعات مختلفة.

وستأتي طرازات "أيفون 15 برو، و 15 برو ماكس / ألترا" بمنفذ USB C يوفر سرعات USB 3.2، وفي الوقت نفسه ، فإن طرازات iPhone 15 العادية، والتي يُفترض أنها iPhone 15 و iPhone 15 Plus ، ستتمتع بنفس سرعات USB 2.0.

وبافتراض صحة الشائعات ، يمكن للمرء أن يتوقع سرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Urtla ، في حين أن طرز iPhone 15 القياسية ستوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 480 ميجابت في الثانية.

و أشارت الشائعات السابقة إلى أن طرازات iPhone 15 "Pro" ستتخلى عن أزرار الصوت والطاقة للحصول على أزرار الحالة الصلبة الأقل ضغطًا، سيحتوي الطرازان الآخران غير Pro iPhone 15 على نفس الأزرار المادية القديمة.