شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل خدمات تويتر للمستخدمين فى أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الجمعة، وذلك وفقا لموقع downdetector الذي يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر الموقع ، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يواجه "إيلون ماسك" أزمة جديدة خاصة بعدما أعرب مئات الموظفين عن رفضهم لمواصلة العمل في الشركة، خاصة بعد إنذار الأول لهم، الأمر الذي يضع "تويتر" على حافة الانهيار ويهدد قدرتها على التواجد مجددا في الساحة.