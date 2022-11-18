شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرد موظفين اخترقوا حسابات مستخدمي فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للتقرير، كان بعض الموظفين المفصولين يعملون بصفتهم متعاقدين تابعين لشركة Allied Universal التي تؤمن منشآت ميتا، وبموجب العقد، فقد حصلوا على إمكانية الوصول إلى أدوات الموظفين الداخلية لمساعدة موظفي الشركة.
وذكرت المجلة أنه يشار إلى تلك الأدوات باسم Oops، وهو اختصار لعبارة: العمليات عبر الإنترنت Online Operations، وقد كانت في الأصل مخصصة للاستخدام الداخلي والحالات الخاصة، ووفقًا للتقرير، كان من صلاحيات أدوات Oops أن تسمح للموظفين بتمكين أي مستخدم من استعادة الوصول إلى حسابه.
وقال المتحدث باسم الشركة آندي ستون في بيان إن الشركة ستستمر في اتخاذ "الإجراء المناسب" ضد أي شخص يبيع خدمات احتيالية. وقالت شركة ألايد يونيفرسال إنها ترد دائمًا "بجدية" على تقارير الانتهاكات.