شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرد موظفين اخترقوا حسابات مستخدمي فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت ميتا إجراءات صارمة ضد موظفين أساؤوا استخدام وصولهم إلى المنصة، حيث تزعم مصادر صحيفة وول ستريت جورنال أن Meta قد طردت أو عاقبت أكثر من عشرين موظفا لديها لاختراق حسابات فيس بوك و انستجرام خلال العام الماضي، وبحسب ما ورد استخدم بعض الجناة أداة Meta لاستعادة الحسابات، بل وتلقوا "آلاف الدولارات" في شكل رشاوى من الغرباء الذين يسعون للوصول إلى هذه الحسابات.

ووفقا للتقرير، كان بعض الموظفين المفصولين يعملون بصفتهم متعاقدين تابعين لشركة Allied Universal التي تؤمن منشآت ميتا، وبموجب العقد، فقد حصلوا على إمكانية الوصول إلى أدوات الموظفين الداخلية لمساعدة موظفي الشركة.

وذكرت المجلة أنه يشار إلى تلك الأدوات باسم Oops، وهو اختصار لعبارة: العمليات عبر الإنترنت Online Operations، وقد كانت في الأصل مخصصة للاستخدام الداخلي والحالات الخاصة، ووفقًا للتقرير، كان من صلاحيات أدوات Oops أن تسمح للموظفين بتمكين أي مستخدم من استعادة الوصول إلى حسابه.

وقال المتحدث باسم الشركة آندي ستون في بيان إن الشركة ستستمر في اتخاذ "الإجراء المناسب" ضد أي شخص يبيع خدمات احتيالية. وقالت شركة ألايد يونيفرسال إنها ترد دائمًا "بجدية" على تقارير الانتهاكات.