شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل الآراء السياسية والدينية من الملفات الشخصية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Meta أنها تزيل العناوين "المثيره مثل (اقرأ: التوجه الجنسي) والآراء السياسية والدين من الملفات الشخصية على Facebook اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وفقًا لتقرير engadget.

وقالت تهدف هذه الخطوة إلى جعل Facebook "أسهل في التنقل والاستخدام"، كما قال متحدث باسم TechCrunch إذا قمت بملء أي من هذه الكلمات ستتلقى إشعارًا بالتغيير.

وستستمر التفاصيل الأخرى التي تقدمها مثل معلومات الاتصال الخاصة بك وحالة العلاقة ويمكنك تنزيل نسخة من بيانات Facebook الخاصة بك قبل الأول من ديسمبر إذا كنت عازمًا على الاحتفاظ بها، ولا يزال بإمكانك التحكم في من يمكنه رؤية محتوى الملف الشخصي المتبقي.

ولن يكون لهذه الخطوة تأثير عملي كبير على قابلية الاستخدام بخلاف تقليل التمرير في قسم "جهة الاتصال والمعلومات الأساسية، ومع ذلك قد يعكس تغيير المواقف تجاه الخصوصية.

وقام Facebook بتضمين هذه الأقسام في الأيام الأولى للشبكات الاجتماعية ، عندما شارك المستخدمون بسهولة تفاصيلهم الأكثر حساسية (MySpace ، أي شخص؟)، ومع ذلك تعد الخصوصية مصدر قلق كبير فقد كانت Meta نفسها أكثر اهتمامًا بالخصوصية في السنوات الأخيرة ، مع التركيز على المحادثات الخاصة والمزيد من الأمان، وقد يكون الأشخاص أقل ميلًا إلى مشاركة المعلومات حول الملفات الشخصية في عصر تنتشر فيه المطاردة والمضايقات عبر الإنترنت.