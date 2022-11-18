شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تحويل حسابك للوضع الاحترافى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فيس بوك ميزة "الوضع الاحترافي" أو Professional Profiles للملفات الشخصية، مما يتيح لصناع المحتوى الاستفادة من أدوات تحقيق الدخل الإضافية، حيث يتيح الوضع الجديد أيضًا لصناع المحتوى الوصول إلى الميزات التي تساعد في تتبع نمو جمهورهم، وهو أمر لم يكن متاحًا في السابق إلا مع الصفحات.

وقد أصبح وضع الملف الشخصي الاحترافي في فيس بوك متاح الآن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ، مما يسمح للجميع بعرض مهاراتهم وقدراتهم بطرق جديدة، حيث تم طرح "الوضع الاحترافي" في Facebook لأول مرة في ديسمبر الماضي للأفراد المقيمين في الولايات المتحدة فقط ، وهو عبارة عن إعداد للملف الشخصي يمنح الوصول إلى الميزات التي كانت في السابق حصرية للصفحات.

يزيل الوضع الاحترافي الحاجة إلى إنشاء صفحة فيس بوك لعرض المحتوى الخاص بك أمام جمهور أكبر، كما يتضمن الوضع الاحترافي العديد من الميزات ، بدءًا من فرص تحقيق الدخل إلى الأدوات الإبداعية والموارد التعليمية.

وفيما يلى نعرض كيفية تحويل حسابك إلى الوضع الإحترافي بكل سهولة: -اذهب إلى ملفك الشخصي على فيس بوك.

- أسفل اسم ملفك الشخصي ، اضغط على زر القائمة على الجانب الأيمن.

- اضغط على تشغيل الوضع الاحترافي أو Turn on professional mode

- اضغط على Turn on لتأكيد تفعيل الوضع الإحترافي.