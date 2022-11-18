شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: الفئران تتفاعل مع الإيقاع وتحب الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن الفئران يمكنها الشعور بالإيقاعات، واكتشف العلماء أن الفئران قادرة على إدراك إيقاع الموسيقى والتحرك مع هذه الإيقاعات، وهي سمة كان يعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في البشر.

وقام باحثون بجامعة طوكيو بتشغيل موسيقى لعشرة فئران، مزودة بمقاييس تسارع لاسلكية لقياس حركة رؤوسهم، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت بمجلة Science Advances، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



فأر _ أرشيفية

تضمنت الموسيقى، أغانى للمغنية، ليدي جاجا ، وموسيى لمايكل جاكسون، وتم تشغيل مقاطع طويلة من الأغاني بأربع سرعات مختلفة للفئران العشرة و 20 مشاركًا بشريًا، وجدت الدراسة أن كلاً من الجرذان والبشر كان لديهم أفضل تزامن إيقاع في نطاق 120 إلى 140 نبضة في الدقيقة.

كان العلماء في التجربة يأملون في معرفة ما إذا كانت الحيوانات الصغيرة مثل الفئران تفضل ضربات أسرع للإنسان، معتقدين أنها سترتبط بعوامل جسدية مثل ضربات القلب وحجم الجسم. ومع ذلك، ووجدت الدراسة أن الفئران فضلت ضربات قريبة من 120 نبضة في الدقيقة، على غرار البشر.

كما اكتشف الفريق أيضًا أن كلاً من الجرذان والبشر قاموا بنقل درجات الحرارة إلى الإيقاع بإيقاع مماثل، وأن مستوى اهتزاز الرأس انخفض مع تسريع الموسيقى.