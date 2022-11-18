خوفاً من حدوث تخريب داخلي .. إيلون ماسك يغلق جميع مكاتب «تويتر»

الشارقة - اميمة ياسر - أخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين

أفاد موقع "بيزنيس إنسايدر" Business Insider، الجمعة، بأن شركة "تويتر" أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من المالك إيلون ماسك.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

تخريب داخلي واضطرابات

ولفت الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وبحسب الموقع، أغلقت مكاتب "تويتر" فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

خسارة وظائفهم بحلول الخميس

طلب الرئيس الجديد لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا "ملتزمين جدا" عبر العمل لساعات طويلة، أو خسارة وظائفهم بحلول الخميس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

50 بالمئة من الموظفين

وطرد ماسك 50 بالمئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.

وكتب ماسك في مذكرة داخلية "للمضي قدما، سيتوجب علينا أن نكون ملتزمين جدا، من أجل بناء تويتر 2.0 خارق والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس".

وأضاف "سيعني هذا العمل لساعات أطول وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكل درجة النجاح".

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ"تويتر الجديد" بحلول الساعة الخامسة عصرا الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من تعويض نهاية الخدمة.