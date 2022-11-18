شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة من "واتساب" طال انتظارها.. فتح التطبيق على 4 أجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن يستخدمون هاتفا ذكيا، فمن الوارد أن تكون منزعجا من عدم قدرة تفعيل تطبيق واتساب على أكثر من الجهاز، لكن هذه المشكلة ستصبح جزءا من الماضي عما قريب، بفضل ميزة "ثورية".

وبحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب "أولًا بأول، فإن التطبيق يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باستخدام نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه، وفقا لتقرير عن سكاى نيوز عربية .

الميزة الجديدة تسمى "الوضع المصاحب"، وتم تفعيلها لبعض مستخدمي أحدث إصدار تجريبي من "واتساب" (2.22.24.18)، فعندما يقوم المستخدم بتثبيت التطبيق على هاتف جديد سيظهر الخيار في قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا مما يتيح له الارتباط بجهاز آخر عبر رمز الاستجابة السريعة .

إعادة هيلكة

ويقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن "تلك الميزة لا يمكن فصلها عن مشهد أوسع تشهد فيه شركة "ميتا" المالكة لمواقع "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" ما يشبه إعادة الهيكلة، بعدما واجهت انحدارًا في السنوات الأخيرة بسبب ما طالتها من اتهامات بانتهاك الخصوصية وانتشار المعلومات المزيفة.

وأوضح أن العوامل المذكورة جعلت مستخدمين كثرا يعزفون عن تطبيقات شركة "ميتا" وخدماتها بالتزامن مع بروز تطبيقات أخرى نجحت بشكل أكبر في مواكبة التسارع التكنولوجي كـ"تيك توك"".

ويشرح رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تلك الميزة هي قلب فلسفة شركة "ميتا" الجديدة، والتي تعيد توجيه فرقها التقنية وطاقتها نحو التراسل المباشر (واتساب وماسنجر) بديلًا عن التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستجرام)، في وقت تشير الأبحاث والإحصائيات إلى أن المستخدمين ينتقلون من شبكات التواصل الاجتماعي إلى خدمات التراسل الفوري".

وبُعد آخر، لا يقل أهمية، يتحدث عنه رمزي وهو رغبة "واتساب" في كسب المنافسة مع منافسيه (تليجرام- سيجنال- فايبر) بالضربة القاضية، عبر إطلاق خصائص جديدة يتفرد بها عن باقي منافسيه، ومن ثم يكون التطبيق الأكثر جذبًا للمستخدمين، وبالتالي الأكثر درًا للأرباح، والأخيرة هى مربط الفرس بالنسبة لأي شركة تكنولوجية.

وميزة "الوضع المصاحب" ليست جديدة بالكامل، بل هي نفسها التي تتيح للمستخدم ربط إصدار سطح المكتب من "واتساب" بالهاتف الذكى.

ويصاحب تلك الميزة الجديدة مزايا أخرى، حيث بإمكان المستخدم فتح جميع رسائله وملفاته على واتساب بغض النظر عن الجهاز الذي يفتح منه التطبيق.

ويرى خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، أن تحقق الميزة الجديدة نجاحًا كبيرًا، وأن تجذب إلى واتساب مستخدمين جددا من تطبيقات منافسة، وأن يزداد عدد ساعات النشاط على التطبيق.

كما يتوقع رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن يتم تعميم الميزة الجديدة على جميع المستخدمين قريبًا، وأن يطلق واتساب مزايا أخرى