شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نصف ملحقات جوجل كروم قد تقوم بجمع بياناتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت شركة Incogni لإدارة مخاطر البيانات أن نصف امتداد جوجل كروم المثبت لديه مخاطر عالية إلى عالية جدًا في جمع البيانات الشخصية، مما يظهر ارتباطًا قويًا بعدد الأذونات الممنوحة.

وبعد تحليل 1237 من إضافات كروم الموجودة في سوق كروم الإلكتروني، كشفت دراسة أجرتها Incogni عن بعض النتائج المثيرة للقلق.

وتم العثور على ما يقرب من نصف (48.7٪) الامتدادات من المحتمل أن تعرض معلومات التعريف الشخصية للمستخدمين (PII) ، وتوزع البرامج الضارة والبرامج الإعلانية ، وتسجيل كلمات المرور والمعلومات المالية.

عندما بحثت Incogni عن النتائج التي توصلت إليها لتحديد تأثير المخاطر للإذن الممنوح للإضافات أثناء التثبيت ، وجدت أن 1 من كل 4 (27٪) منهم يجمع البيانات حسبما نقلت Engadget.

ومن العناصر المهمة المثيرة للاهتمام كتابة الامتدادات، بما في ذلك Grammarly و Compose AI ، التي تميل إلى أن تكون الأكثر جوعًا للبيانات، حيث يلتقط ما يقرب من 80 ٪ منهم نقطة بيانات واحدة على الأقل في كل مرة.

وتطلب ملحقات الكتابة أيضًا معظم الأذونات، حيث تحصل على أعلى درجات المخاطرة من 3.7 من 5.0 ، لذلك إذا كنت قد قمت بتثبيت هذه، فتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المتصفحات وتوخي الحذر قبل تثبيت متصفحات جديدة.

نظرًا لأن معظم المستخدمين لن يعرفوا المخاطر التي ينطوي عليها كل إذن معين أو حقيقة أن الإضافات لا يمكن أن تعمل بدون أذونات معينة ، يُنصح بعدم تثبيت الإضافات إلا من مطورين موثوق بهم.

ومع ذلك حتى المطورين الذين يتمتعون بتصنيفات عالية من المستخدمين أو تطوير برامج موثوق به لا يضمنون الحماية الكاملة. الهدف هو أن تكون يقظًا وأن تمارس الفطرة السليمة عندما يتعلق الأمر بمنح الأذونات ومراجعتها.

كما يقول اليكسندرس فالينتيج، مسؤول أمن المعلومات في Surfshark ، "لماذا يحتاج مانع الإعلانات إلى الوصول إلى التقاط الصوت أو الوصول إلى نظام الملفات الخاص بك؟ إذا كانت لديك شكوك ، فلا تستخدم هذه الوظيفة الإضافية المحددة، هناك الكثير من البدائل لكل وظيفة إضافية ".