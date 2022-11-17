شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس يمنح إصدارات تجريبة مجانية لـ Apple Music و Apple TV + والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن مزايا Xbox Game Pass Ultimate Perks من Microsoft الآن هدايا مجانية من منافس سابق، وفقا لتقرير engadget.

وتقدم الشركة الآن لمشتركى Ultimate إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة ثلاثة أشهر من Apple Music و Apple TV + للقادمين الجدد لأي خدمة وسائط، ويمكنك دفق الإيقاعات في الخلفية أثناء لعب Halo Infinite ، أو متابعة Ted Lasso بين جلسات الألعاب السحابية.

ووفقا للتقرير، يمكنك المطالبة بأى من الإصدارين التجريبيين من Apple أو كليهما حتى 31 مارس 2023، وهما متاحان على وحدات التحكم وتطبيق Xbox لنظام التشغيل Windows، ويمكنك استخدام العروض الترويجية فى كل مكان يتوفر فيه Apple Music و Apple TV + باستثناء روسيا و (لـ Apple TV +) تركيا.

وتأتى المكافآت بعد أسابيع من إطلاق Apple Music على أجهزة Xbox ، في ضوء ذلك تمثل التجارب فرصة مايكروسوفت لنشر الكلمة حول التوفر، وتأخرت الشركة نسبيًا عن Apple Music ، الذي جاء إلى PS5 قبل عام - وهذا يوضح أنك لست بحاجة إلى PlayStation للحصول على ألعاب وحدة التحكم وتدفق Apple على نفس الجهاز.

كما يأتى أيضًا في الوقت الذي عززت فيه Apple و Microsoft قابلية التشغيل البينى، ويمكنك الآن الوصول إلى مكتبات صور iCloud في تطبيق الصور الأصلي لنظام التشغيل Windows 11 على سبيل المثال، بينما لا تزال شركات التكنولوجيا تتنافس مع بعضها البعض (انظر إحجام Apple عن دعم بث Game Pass ) ، فهي الآن على استعداد للتعاون عندما يخدم ذلك مصالحها المشتركة.