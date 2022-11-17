شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبى تقرر العمل بتقنية blockchain لتسريع الإجراءات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس بعض دول العالم تقنية blockchain من أجل تسخير إمكاناتها عبر الصناعات، في تطور آخر قرر المشرعون في أبو ظبي استخدام تقنية blockchain لجعل الإجراءات القضائية التجارية أكثر كفاءة، ومن المتوقع أن تسمح الرقمنة التي تعمل بتقنية blockchain للمحاكم والأطراف المعنية بالوصول إلى الأحكام التجارية على الفور، مما يبسط ويسهل الإجراءات القضائية للتجارة الدولية والتجارة.

وتقنية Blockchain أو سلسلة الكتل هي آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزن قاعدة بيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة.

وسيؤدي حل blockchain إلى توفير كبير في الوقت والتكلفة للأطراف في تنفيذ أحكامهم التجارية، وقال بيان رسمي حول التطوير إن الأحكام الآمنة وغير القابلة للتغيير ستكون متاحة على الفور للأطراف والمحاكم التنفيذية، عبر موقع ADGM الإلكتروني أو واجهة برمجة التطبيقات أو مباشرة على blockchain للمحاكم الأعضاء، وفقاً لموقع gadgets360.

يتم اعتماد التكنولوجيا من قبل محاكم ADGM، وهي سلطة مستقلة مسؤولة عن الفصل في المنازعات المدنية والتجارية في أبو ظبي.

تم إنشاء ADGM ، أو سوق أبو ظبي العالمي كمركز أعمال في جزيرة الماريه بين 2013-2015 ويخطط لأن يصبح مركزًا لأنشطة التشفير في أبو ظبي.

قالت ليندا فيتز-آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم ADGM ، في تعليقها على التطور: "إن هذا الإدخال الرائد لتقنية blockchain للمحاكم التجارية يؤكد سمعة ADGM و ADGM Courts كقادة في رقمنة العدالة".

يبدو أن تقنية blockchain تجذب أنظار منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.