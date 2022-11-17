شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا توقع صفقة مع سبيس إكس من أجل الهبوط الثانى المأهول على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت ناسا صفقة مع سبيس إكس للقيام بمهمة ثانية لوضع رواد فضاء على سطح القمر قبل نهاية هذا العقد، وفقا لتقرير digitartlend.

واختارت وكالة الفضاء العام الماضي سبيس إكس لأول هبوط مأهول على سطح القمر منذ 50 عامًا باستخدام نسخة معدلة من مركبة الفضاء ستارشيب قيد التطوير، ويمكن أن تتم هذه المهمة في وقت مبكر من عام 2025، مع الهبوط الثاني في عام 2027

وتتضمن مهام ناسا وسبيس إكس المأهولة حاليًا إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على بعد حوالي 250 ميلًا فوق الأرض ، لكن الإطلاق الأول لصاروخ SLS القوي التابع لناسا يوم الخميس كجزء من برنامج استكشاف الفضاء Artemis يعني أن القمر على وشك أن يتخذ مركزًا.

ومهمة Artemis I المتجهة إلى القمر والتي تم إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء هذا الأسبوع غير مأهولة، لكن الرحلة تختبر تقنيات نظام الرحلات الفضائية الذي سيرسل رواد الفضاء في رحلة جوية على سطح القمر في عام 2024 كجزء من مهمة Artemis II .

وبعد ذلك، ستضع Artemis III اثنين من رواد الفضاء على القمر باستخدام مركبة الفضاء SpaceX في عام 2025، وأعلنت وكالة ناسا هذا الأسبوع أنها ستستخدم المركبة الفضائية للشركة للهبوط الثاني بعد ذلك بعامين كجزء من Artemis IV.

ومع ذلك ، فإن سبيس إكس لم تختبر بعد المركبة الفضائية ستارشيب، التي ستطير إلى المدار على متن صاروخ سبيس إكس سوبر هيفي، وواجهت أول رحلة تجريبية مدارية لنظام الرحلات الفضائية الجديد عدة تأخيرات ولكن يمكن أن تتم قبل نهاية هذا العام.

بالنظر إلى المستقبل، تخطط ناسا لبناء محطة فضائية Lunar Gateway التي ستبقى في مدار حول القمر وتكون بمثابة قاعدة لرواد الفضاء للعيش والعمل في مهمات طويلة المدى، على غرار ما يفعلونه الآن على محطة الفضاء الدولية.

وتريد وكالة الفضاء أيضًا بناء قاعدة دائمة على سطح القمر لإقامات الطاقم تكون طويلة الأمد من القاعدة، وسيغامر رواد الفضاء في أجزاء غير مستكشفة من القمر من قبل لتحديد مواقع الموارد مثل جليد الماء الذي يمكن تنقيته كمياه شرب، وتحويله إلى أكسجين قابل للتنفس، أو حتى استخدامه كوقود لتزويد البعثات الأولى المأهولة إلى المريخ بالطاقة.

وقال بيل نيلسون، رئيس ناسا، ردًا على إعلان يوم الأربعاء: "إن إعادة رواد الفضاء إلى القمر للتعلم والعيش والعمل هو مسعى جرىء مع العديد من مركبات الهبوط المخطط لها من SpaceX وشركاء المستقبل، وستكون وكالة ناسا فى وضع أفضل لإنجاز مهام الغد وهى إجراء المزيد من العلوم على سطح القمر أكثر من أي وقت مضى والاستعداد لبعثات مأهولة إلى المريخ .