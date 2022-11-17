شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة السلامة الأمريكية تحذر من ألواح التزلج الكهربائية بعد الإبلاغ عن إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، من شراء أو استخدام أي من ألواح التزلج ذاتية التوازن لشركة Onewheel، بدءًا من الطراز الأصلي وحتى الطرازات الأحدث مثل GT وPint X.

وأضافت المفوضية أنه وردت تقارير عن أربع وفيات "على الأقل" وإصابات خطيرة متعددة بين عامي 2019 و2021 بعد أن توقفت المجالس عن الموازنة بشكل صحيح أو توقفت بشكل مفاجئ.

ورفضت شركة Onewheel Future Motion الاستدعاء ورفضت موقف CPSC، تعتقد الشركة أن تحذير المفوضية "غير مبرر ومثير للقلق"، وأن لوحاتها آمنة إذا تم استخدامها بشكل مسؤول مع معدات السلامة المناسبة.

وجادلت شركة Future Motion بأن أصحاب الألواح هم "بالغون" يعرفون أن هناك دائمًا خطرًا على أي رياضة على اللوح أو حتى ركوب الدراجة حسبما نقلت Engadget.

وأشارت إلى أن CPSC نفسها تثمن تعليم السلامة على التحذيرات عندما انطلق التزلج على الجليد في التسعينيات.

قالت الشركة إنها درست المجالس المتأثرة بالتوقف المفاجئ، ولم تجد أي مشاكل فنية متأصلة. زعمت شركة Future Motion أن معدلات الإصابات الخطيرة أقل من الدراجات النارية ومركبات ATV والدراجات النارية ذات العجلات الواحدة. كما اتهمت اللجنة بتفضيل التنبيه "المثير" على التعاون في تحسينات السلامة.

هذه ليست المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي وجدت فيها CPSC نفسها على خلاف مع شركة تكنولوجيا حول السلامة.