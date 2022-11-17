شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أجهزة أمازون يؤكد أن عمليات تسريح العمال قد بدأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس قسم الأجهزة فى أمازون أن شركة التكنولوجيا العملاقة ستلغى عدد من الوظائف وأخبر ديف ليمب الذي يقود منظمة الأجهزة والخدمات في الشركة فريقه أن أمازون "ستدمج بعض الفرق والبرامج" وأن "بعض الأدوار لن تكون مطلوبة بعد الآن، وفقا لتقرير engadget.

وكتب ليمب فى مذكرة إلى الموظفين شاركتها أمازون: "يؤلمني أن أضطر إلى توصيل هذه الأخبار لأننا نعلم أننا سنفقد عمال أمازون الموهوبين من مؤسسة الأجهزة والخدمات، على الرغم من أنني أعلم أن هذه الأخبار يصعب استيعابها، إلا أننى أريد التأكيد على أن مؤسسة الأجهزة والخدمات تظل مجالًا مهمًا للاستثمار فى أمازون، وسنواصل الابتكار نيابة عن عملائنا."

ولم يذكر ليمب عدد الموظفين الذين سيتأثرون، لكن تقريرًا سابقًا في صحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أنه يمكن إلغاء ما يصل إلى 10000 وظيفة نتيجة لتسريح العمال.

وقال ليمب إن أمازون كانت تزود الموظفين بـ "حزمة تتضمن مدفوعات إنهاء الخدمة ، والمزايا الانتقالية ، ودعم التوظيف الخارجي"، وأضاف أن بعض العمال قد يتمكنون من العثور على وظائف مختلفة داخل أمازون.

وفي بيان، قال متحدث باسم أمازون إن "بعض الفرق تجري تعديلات" لكنه لم يوضح كيف سيتأثر الفريق أو الموظفين بالتخفيضات، وقال المتحدث: "كجزء من عملية مراجعة التخطيط التشغيلي السنوية، ننظر دائمًا إلى كل من أعمالنا وما نعتقد أنه يجب تغييره"، "نظرًا لأننا مررنا بهذا، نظرًا لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية (بالإضافة إلى عدة سنوات من التوظيف السريع)، تقوم بعض الفرق بإجراء تعديلات، مما يعني في بعض الحالات أن بعض الأدوار لم تعد ضرورية، وهذه القرارات طفيفة ، ونحن نعمل على دعم أي موظف قد يتأثر ".

وأمازون هي أحدث شركة تقنية عملاقة تسرح أعدادًا كبيرة من الموظفين في الأسابيع الأخيرة، وقامت Meta بإلغاء 11000 وظيفة الأسبوع الماضي، في أول تسريح جماعي للعمال على الإطلاق، وسرح Twitter حوالي نصف موظفيه وألغى الآلاف من وظائف المقاول.