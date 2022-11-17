شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب 2334 وظيفة رغم تسريح شركات التكنولوجيا العالمية للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توظف جوجل حاليًا 2334 وظيفة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقعها على الإنترنت، على الرغم من التسريح الجماعي للعمال في صناعة التكنولوجيا.

جيس بنكويس من مسؤل الموارد البشرية في جوجل، ويغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كشفت عن المعايير الأربعة الرئيسية التي تستخدمها الشركة لاختيار المرشحين وما تبحث عنه في السيرة الذاتية.

قالت بنكويس: "إن التنوع الكبير في منتجات جوجل يعني أننا منفتحون على الأشخاص الذين لديهم مجموعة متنوعة من الخبرات المهنية، ويشمل ذلك هندسة البرمجيات، وتصميم UX وتطوير المنتجات، وإدارة المشاريع، واستشارات الأنظمة، والموارد البشرية، والمبيعات"، وفقاً لموقع businessinsider.

وأضافت: "نحن نبحث في المقام الأول عن المهارات، وليس المؤهلات المحددة أو الخبرة السابقة"، حيث تقبل جوجل الطلبات عبر صفحة الوظائف الخاصة بها أو من خلال الترشيحات من الموظفين.

المعايير الأربعة التي تستخدمها جوجل لاختيار المرشحين

قالت بنكويس: "نحن لا نقوم بعمل مركز تقييم، ولكن عادة ما يواجهون المرشحين من ثلاث إلى خمس مقابلات، وأضافت: "بالنسبة لنا، وجدنا أن هناك أربعة معايير تنبئ بدرجة كبيرة الحصول علي وظيفة ناجحة في جوجل".

المعايير الأربعة هي:

مناسب للوظيفة: هل لديك الخبرة والمهارات المناسبة للوظيفة المعلن عنها؟

المهارات المعرفية: كيف تتخذ القرارات؟ ما هي مصادر البيانات التي تفكر فيها؟ كيف تزن الأشياء؟

مهارات القيادة: هل لديك القدرة على تحمل المسؤولية ودفع الابتكار؟

Googliness: كيف ستجعل جوجل أفضل؟ كيف تعمل في فريق؟ كيف تتعامل مع ردود الفعل؟

وقالت بنكويس إن أولئك الذين يتفوقون في هذه المعايير الأربعة ليسوا مؤهلين فقط جيدًا للحصول على وظيفة في جوجل ولكن أيضًا من أجل حياة مهنية ناجحة طويلة الأجل داخل الشركة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يطور المدراء فرقهم مع مراعاة هذه المعايير.

وأضافت: "غالبًا ما ينتقل موظفو Google إلى العديد من الأدوار المختلفة على مدار فترة وجودهم معنا".