شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض البيتكوين بنسبة 1.15% وسوق التشفير الكلى بنسبة 2.13% خلال الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت البتكوين اليوم الخميس 17 نوفمبر بنسبة 1.15% لتتداول عند 16688 دولارًا في البورصات الدولية، حيث فشلت البيتكوين في تسجيل أي أرباح، وفقًا لـ Binance Coinbase .

واتبعت إيثر البيتكوين لتكون في الجانب الخاسر من مخططات التشفير، بعد تسجيل 3.05 % من الخسائر، حيث يتم تداولها حاليًا بسعر 1،218 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

في الوقت الحالي، تتداول غالبية العملات المشفرة بخسائر، مما قد يغري المستثمرين تدريجيًا بشراء الانخفاضات.

Binance Coin و Cardano و Polygon و Polkadot - دخلت جميعها إلى ساحة التداول اليوم بخسائر كبيرة، حيث تمكن عدد قليل فقط من العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة، من تحقيق مكاسب اليوم، وتشمل هذه العملات و USD Coin و Binance USD

كما حققت العملات البديلة مثل Solana و LEO و Monero و Bitcoin Cash أرباحًا كبيرة.

انخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 2.13 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

يقف إجمالي قيمة العملة المشفرة حاليًا عند أدنى مستوى سنوي له عند 831.86 مليار دولار.