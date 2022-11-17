شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمتع بكل تطبيقاتك المفضلة من منصة HUAWEI AppGallery على هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة هواوي لأعمال المستهلك على اتاحة أفضل التطبيقات التي يحتاج إليها المستخدمين في السوق المصري بطريقة سهلة وآمنة وذلك من خلال منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery التي تضم أحدث التطبيقات التي تسهّل على المستخدمين تفاصيل حياتهم اليومية وتزيدها متعةً ورفاهية، حيث يمكن الاستمتاع بها من خلال الحصول على أحدث هواتف الشركة HUAWEI nova Y90 والذي يأتي ببطارية قوية سعة 5,000 مللي أمبير وتقنية الشحن فائق السرعة بقوة 40 واط وشاشة عرض كاملة مقاس 6.7 بوصة بدون حواف، لتقدم هواوي منظومة بيئية متكاملة لمستخدميها من خلال هاتف جديد واعتمادي مزودًا بمنصة تطبيقات متكاملة.

ويمكن تحميل كافة التطبيقات الرئيسية التي يحتاج إليها مستخدمي هاتف HUAWEI nova Y90 ومختلف أجهزة هواوي في مصر بشكل سريع وآمن دون أي متاعب، حيث يمكنهم الاعتماد على مجموعة من التطبيقات والخدمات التي تقدم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها أي شيء، حيث تضم المنصة تطبيقات البنوك والدفع الالكتروني وكل تطبيقات مشغلي شبكات المحمول ومختلف تطبيقات النقل الذكي وتطبيقات توصيل الطلبات وتطبيقات الترفيه ومجموعة كبيرة من الألعاب المميزة.

وتقدم ميزة تطبيقات هواوي السريعة "Quick Apps" نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، باختصار هي تطبيقات يمكنك استخدامها على الفور دون الحاجة لتثبيتها. فمع هذه التطبيقات السريعة يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي حول العالم الاستمتاع بالتفاعل السلس وواجهات الاستخدام الرائعة لتجربة التطبيق الأصلي.

كما يقوم متجر HUAWEI AppGallery بعمل حملات ترويجية وتقديم هدايا للمستخدمين، والتي تشمل السحوبات وعروض الاسترداد النقدي والمسابقات، لتشجيع المستخدمين على استخدام المتجر واكتشاف التطبيقات التي يتم إضافتها بشكل مستمر.

وتحرص هواوي على تقديم الدعم الفني الكامل لكافة مستخدمي منصة HUAWEI AppGallery، من خلال اتاحة وسيلة التواصل المباشر مع فريق الدعم من داخل المنصة إلى جانب رقم الخط الساخن الذي الخاص بالشركة والذي يمكن التواصل معه للاستفسار عن أي معلومة بالإضافة إلى امكانية التواصل المباشر من خلال تطبيقات الدردشة.

وتحرص هواوي على العمل مع المطورين في السوق المصري لتوفير المستهلكين بتجارب استخدام فريدة، لتوفر المزيد من الراحة لتجربة المستخدم بالإضافة إلى التحسين المستمر لمنصة HUAWEI AppGallery لتوفر تطبيقات مبتكرة تحافظ على حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم مع تزويدهم بتجربة ذكية.