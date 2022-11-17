شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يسعى موظفو آبل للإنضمام إلى نقابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت مجموعة من موظفي متجر آبل ستور في سانت لويس بولاية ميزوري بطلب لانتخاب نقابة، حيث قالت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء (IAM)، وهي النقابة التي تأمل في تمثيل العمال، إنها قدمت التماسًا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل لإجراء تصويت نقابي. تقول IAM إنها تأمل في تمثيل حوالي 82 موظفًا في هذا الجهد.

وقدمت النقابة سابقًا شكوى إلى NLRB متهمًا شركة آبل بإخضاع عمالها لاجتماعات قدمت خلالها نقاط نقاش مناهضة للنقابات.

في يونيو ساعدت IAM الموظفين في موقع Towson Town Center التابع للشركة في ماريلاند ليصبح أول اتحاد لمتجر آبل في الولايات المتحدة ينضم إلى نقابة بحسب موقع Engadget.

ويأتي الالتماس في الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من عمال التجزئة في الشركة إلى تنظيم أماكن عملهم. في وقت سابق من هذا الشهر ، صوت موظفو متجر آبل في جلاسكو بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى اتحاد GMB.

وبذلك فإن Apple Glasgow تسير على الطريق الصحيح لتشكيل أول متجر Apple Store الموحد في المملكة المتحدة.

وفي الولايات المتحدة شهدت الشركة تصويت موقعين للبيع بالتجزئة للانضمام إلى نقابات، مع عمل عدد قليل من الشركات على التنظيم.

واتهم الموظفون في تلك المتاجر الشركة باستخدام تكتيكات لخرق النقابات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المنشورات المؤيدة للنقابات.

وفي حالة توسون تاون سنتر يقول المنظمون إن الشركة تحجب أيضًا مزايا جديدة من أعضاء النقابة.