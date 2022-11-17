شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Binance: العملات المشفرة ستكون على ما يرام.. ونؤسس صندوق إنعاش لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة على الإنترنت لتداول العملات المشفرة -Binance- إنه يؤسس صندوق إنعاش لمساعدة الأشخاص المتضررين في الصناعة، مؤكداً أن صناعة العملات الرقمية "ستكون على ما يرام" حسبما نقلت CNBC .

وقال تشانجبينج تشاو خلال مقابلة مع دان مورفي من CNBC في أسبوع أبوظبي المالي: "نريد من اللاعبين الأقوياء اليوم حماية اللاعبين الجيدين في الصناعة الذين قد يتضررون على المدى القصير".

"هذا لا يعني أنه يمكننا إنقاذ الجميع..إذا تمت إدارة المشروع بشكل سيئ على جبهات متعددة، فلن نتمكن من مساعدتهم على أي حال ".

وقال تشاو إن العملة المشفرة "أظهرت مرونة شديدة"، مما يشير إلى أنه لا يتوقع أن يتسبب الاضطراب الأخير في الصناعة في أضرار طويلة المدى.

تشاو لم يحدد في الوقت ذاته رقماً دقيقاً لحجم صندوق الإنعاش.

وتأتي تعليقاته بعد أسبوع واحد فقط من تراجع Binance عن صفقة لإنقاذ البورصة المنافسةFTX ، التي أعلنت إفلاسها الجمعة الماضية.

وكان سعر عملة بتكوين انخفض إلى أقل من 17 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2020 وهناك مخاوف من أن تؤدي ما يسمى بـ "عدوى العملات المشفرة" إلى سقوط أسماء كبيرة أخرى في الصناعة، مثل Crypto.

قال تشاو: "على المدى القصير، هناك الكثير من الألم، ولكن على المدى الطويل فإنه يسرع من الجهود التي نبذلها لجعل هذه الصناعة أكثر قوة".

وأوضح أن Binance شهدت "زيادة طفيفة في عمليات السحب" في الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا يتماشى مع الانخفاضات الأخرى في السوق، مؤكداً: "عندما تنخفض الأسعار، نشهد ارتفاعًا في عمليات السحب، هذا طبيعي جداً."

قال تشاو إنه يريد تشكيل منظمة يمكنها "إنشاء أفضل الممارسات" عبر الصناعة، والتي تشتهر بافتقارها إلى التنظيم.

وأضاف: "يجب تكييف اللوائح مع هذه الصناعة..لن تصلح اللوائح كل هذا بل ستقلله، أنه أمر مهم ولكن يجب أن تكون لدينا التوقعات الصحيحة ".