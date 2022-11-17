شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤجل خطته لفرض رسوم على مستخدمى تويتر حتى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المحاولة الأولى لإيلون ماسك بخصوص إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة على تويتر موجة محرجة من الحسابات المزيفة، وكتب ماسك على تويتر، مؤخراً أنه سيؤجل التحديث الذى يعمل عليه أسبوعين ليكون مختلفا قائلا: "إعادة إطلاق العلامة الزرقاء المدفوعة Blue Verified ستكون يوم 29 نوفمبر بعد التأكد من أنها جيدة''.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجبر انتشار الحسابات المزيفة تويتر الأسبوع الماضي على تعليق نظام علامة الاختيار الجديدة المدفوعة.

كما أنه في محاولة واضحة لتجنب تكرار المشكلة، غرد ماسك أنه في الإصدار الجديد، "سيؤدي تغيير اسمك الذي تم التحقق منه إلى فقدان علامة الاختيار حتى يتم تأكيد الاسم من جانب تويتر للوفاء بشروط الخدمة".

وتم إطلاق خدمة Twitter Blue التي تبلغ قيمتها 8 دولارات شهريًا في الأصل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى موجة من الحسابات تنتحل شخصية المشاهير عن طريق تغيير الاسم في حساباتهم والدفع للحصول على علامة زرقاء بجانبها.

ويبدو أن معظم الحسابات المزيفة ذات العلامات الزرقاء قد تم تعليقها، على الرغم من بقاء بعضها لعدة ساعات، وقال دعم تويتر إنه "يلاحق بقوة انتحال الهوية والخداع".