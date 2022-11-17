شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلايستيشن تبحث استخدام تقنيات NFT و بلوك تشين فى ألعابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف براءة اختراع جديدة أن بلايستيشن كانت تبحث في استخدام تقنية NFTs و blockchain في ألعابها، تم تقديم براءة الاختراع، التي تحمل عنوان تتبع الأصول الرقمية داخل اللعبة باستخدام الرموز، وتم نشرها يوم الخميس الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن Video Game Chronicle.

ويفصل الملف نظامًا يمكن استخدامه لتتبع الأصول الرقمية التي يتم إنشاؤها واستخدامها وتعديلها ونقلها داخل لعبة، بالإضافة إلى الأصول التي تستند إلى طريقة اللعب الخاصة بلعبة معينة.

ويقترح استخدام الأنظمة والتقنيات للتحقق من أصالة NFTs التي أنشأها اللاعبون، بما في ذلك الأصول التي تستند إلى شخصيات وأزياء وعناصر داخل اللعبة وحتى لحظات اللعب مثل المشاهد والصور ومقاطع الصوت حسبما نقلت Digitartlends.

ويمكنهم حتى شراء أو بيع أو تأجير الأصول التي أنشأها اللاعبون ومنشئي المحتوى، وعلى الأخص Twitch Streamers.

"تعمل التقنيات والتقنيات الموضحة هنا على توسيع إمكانات الأصول الرقمية المرتبطة بألعاب الفيديو والأنظمة التي تنشئ هذه الأصول الرقمية وتديرها، عن طريق تحويل الأصول الرقمية المرتبطة بألعاب الفيديو من كونها قابلة للاستبدال إلى كونها غير قابلة للاستبدال"، "تعمل التقنيات والتقنيات الموضحة هنا على توسيع وظائف الأصول الرقمية المرتبطة بألعاب الفيديو والأنظمة التي تنشئ هذه الأصول الرقمية وتديرها، من خلال تتبع تاريخ الأصول الرقمية.

يمكن أن يشمل تتبع تاريخ الأصول الرقمية، على سبيل المثال، تتبع متى وكيف ومن قام بإنشاء الأصل الرقمي واستخدامه وتعديله وتأجيره واستئجاره وبيعه وشراؤه ومرخصًا له ومرخصًا له وتبادله، و / أو إجراءات أخرى ".

ليس من الواضح ما إذا كانت سوني المالكة لبلايستيشن تنوي بالفعل تنفيذ الفكرة، لأن براءات الاختراع لا تتحول دائمًا إلى منتجات حقيقية.

ومع ذلك يُظهر التسجيل أن شركة سوني قد فكرت في فكرة تجربة التكنولوجيا.