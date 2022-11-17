شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك أمر فريقه بإنشاء قائمة بموظفي تويتر المتمردين وقام بتسريحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، أمر فريقه بالتحقق من منصات الدردشة الداخلية على تويتر وإعداد قائمة بالموظفين المتمردين الذين سيتم طردهم.

كما صدرت تعليمات للفريق بفحص تغريدات الموظفين بحثًا عن النقد، وتم فصل أولئك الذين أدرجوا في القائمة لاحقًا في رسائل البريد الإلكتروني التي تلقوها، حسبما ذكرت صحيفة The Times.

وأفادت "بلاتفورم" أنه تم فصل ما يزيد قليلاً عن 20 موظفًا خلال الليل يوم الثلاثاء لانتقادهم ماسك إما علنًا أو داخليًا .

ومن أبرز عمليات الفصل إريك فرونهوفر، وهو مهندس برمجيات الموظفين في تويتر منذ ثماني سنوات، والذي طُرد بعد اشتباكه مع ماسك على تويتر بسبب مشكلات فنية، رد يوم الأحد فرونهوفر على تغريدة إيلون ماسك حول كون تويتر "بطيئًا للغاية في العديد من البلدان" قائلاً إن الرئيس التنفيذي كان "مخطئًا"، وفقاً لموقعbusinessinsider

بعد أن قال أحد مستخدمي تويتر "ربما لا تريد أن يكون هذا الرجل في فريقك"، أجاب ماسك في تغريدة محذوفة الآن أنه "تم فصله"، وجد فرونهوفر أن الكمبيوتر المحمول الخاص بشركته قد تم تعطيله بعد ساعات من تغريدة ماسك، لكنه قال إنه لم يتلق أي اتصال رسمي بشأن إقالته ووصف فريق ماسك بـ "مجموعة من الجبناء"، في مقابلة مع Forbes .

ذكرت صحيفة The Times أن موظفي تويتر الذين أشاروا إلى طرد فرونهوفر في الدردشات الداخلية تم قطعهم أيضًا عن الشركة.

وقال ماسك مازحا عن إطلاق النار على تويتر "أود أن أعتذر عن طرد هؤلاء العباقرة، موهبتهم الهائلة بلا شك ستكون ذات فائدة كبيرة في أي مكان آخر".

كان ماسك في حالة من الهياج الشديد في الأسابيع الثلاثة التي امتلك فيها تويتر، حيث أقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال ومدير العمليات نيد ساجال من بين المديرين التنفيذيين الآخرين، ثم قام بعد ذلك بقطع 50٪ من موظفي الشركة البالغ عددهم حوالي 8000 موظف خلال الأسبوع الأول له كرئيس تنفيذي.