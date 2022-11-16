شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف علي قائمة المحظورات الألكترونية التي يمنع دخولها ببطولة كاس العالم بقطر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA في قطر 2022 عن قائمة محظورات ومنها بعض الاجهزة الالكترونية التي يحظر دخولها إلى الملاعب التي تستضيف بطولة كاس العالم بقطر 2022.

وفيما يلي قائمة الممنوعات الالكترونية المحظور دخولها إلى الملاعب وفقا لحساب اللجنة على تويتر:

1-طائرات الدرون.

2- عصا السيلفي.

3- أجهزة ومؤشرات الليزر.

4-الكاميرات الاحترافية وحوامل معدات وأجهزة التصوير، بما في ذلك الحوامل الثلاثية القوائم.

5- الآلات الموسيقية (الميكانيكية أو اليدوية) التي يزيد قياسها عن 120 سم.

يذكر أن هذه المقتنيات ممنوعة ويحظر اصطحابها داخل الملعب، حيث تهدف هذه التوصيات إلى ضمان سلامة المشجعين ووخروج بطولة كأس العالم بأفضل صورة.

وتنطلق بعد أيام النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي من المقرر أن تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وبسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر، ستقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، ما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو.