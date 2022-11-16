شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتوسع فى خاصية التسوق لمواجهة تباطؤ الإعلانات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع يوتيوب، إنه سيضيف خصائص للتسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة المماثلة لمقاطع تيك توك، إذ يسعى الموقع المملوك لشركة ألفابت إلى تعزيز إيراداته في مواجهة انخفاض إنفاق المعلنين القلقين من الركود حسبما نقلت CNBC.

والخاصية، التي تخضع للتجريب حالياً مع صناع محتوى مؤهلين في الولايات المتحدة، تتيح لهم وضع علامات على المنتجات من متاجرهم الخاصة.

وقال متحدث باسم جوجل "يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا رؤية العلامة والتفاعل مع المعلنين وسنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى وفي مزيد من المناطق الجغرافية".

كما يجري تجربة برامج جديدة بخدمة البث المباشر للأشخاص المؤثرين الذين يبيعون منتجات عبر روابط في مقاطعهم.

ويأتي ذلك بعد شهور من إعلان يوتيوب عن طريقة جديدة تمكن صناع المحتوى من جني الأموال عبر مقاطع قصيرة، مستحدثة الإعلان على المقاطع القصيرة ومانحة المبدعين 45% من الإيرادات.

ويواجه موقع المقاطع المصورة المهيمن على الإنترنت صعوبة في منافسة تيك توك الذي يبلغ عدد مستخدميه مليارا شهرياً.