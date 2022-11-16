شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه علامات الاختيار على ماسنجر وكيفية معرفة حالة رسالتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إحدى السمات المميزة لماسنجر هي سلسلة علامات الاختيار التي تظهر بجوار الرسالة، وتشير هذه الرموز إلى المرحلة التي توجد بها الرسالة، مثل ما إذا تم إرسالها أو تسليمها أو قراءتها، ونقدم ما تعنيه علامات الاختيار في ماسنجر، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





ماذا تعنى علامات الاختيار على ماسنجر؟

• دائرة فارغة بعلامة اختيار: تم إرسال الرسالة ولكن لم يتم تسليمها إلى المستلم.

• دائرة مملوءة بعلامة اختيار: تم تسليم الرسالة.

• أيقونة مع صورة الملف الشخصي للمستلم: تمت قراءة الرسالة.

• دائرة فارغة بدون علامة اختيار: لم يتم إرسال الرسالة، وهذا عادةً لأنك لا تملك أي وصول إلى الإنترنت عندما تحاول إرسال رسالة، أو لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى فيس بوك، أو تم حظرك على ماسنجر.