شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لاستخدام رقائق أمريكية الصنع اعتبارا من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل للحصول على رقائق من مصنع فى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، وبحسب ما ورد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة Tim Cook، خلال اجتماع مع موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، قائلاً لهم إن شركة Apple "اتخذت بالفعل قرارًا بالشراء من مصنع فى ولاية أريزونا".

كما يشير جورمان، إن ذلك سيقلل من اعتماد Apple على المصانع في آسيا وخاصة تايوان، حيث يتم إنتاج 60% من المعالجات في العالم، وأضاف كوك: "بغض النظر عما قد تشعر به وتفكر فيه، فإن 60% من الخروج من أي مكان ربما لا يكون موقعًا استراتيجيًا"، وفقا لتقرير engadget.

ويتحدث الرئيس التنفيذي على الأرجح عن مصنع أريزونا التابع لشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ، والذي هو قيد الإنشاء حاليًا، وTSMC هي الشريك الحصري لشركة Apple في صناعة الرقائق على الرغم من أنها تعتبر أيضًا NVIDIA و MediaTek و AMD و ARM بعضًا من عملائها، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع أريزونا في عام 2024 ، بإنتاج 20000 شريحة شهريًا والقدرة على إنتاج معالجات 5 نانومتر.

وفقًا للتقارير السابقة، تخطط شركة Apple لاعتماد عملية صنع الرقائق 3 نانومتر الجديدة من TSMC، والتي تعد الأحدث والأكثر تقدمًا حتى الآن للأجهزة المستقبلية، وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز إن المعالج المحمول A17 الذي تطوره Apple حاليًا لتشكيلة iPhone 2023 سيتم إنتاجه بكميات كبيرة باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت Apple تنوى فقط استخدام مصنع أريزونا للرقائق الأقدم والأقل تعقيدًا أو ما إذا كانت شركة TSMC لديها خطط لتحديث المصنع، و تفكر TSMC بالفعل في بناء مصنع ثانٍ بجوار منشأتها التي تبلغ تكلفتها 12 مليار دولار في ولاية أريزونا ، لكنها أخبرت بلومبرج أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

كما ورد في المنشور السابق، تم توسيع TSMC إلى بلدان أخرى خلال العام الماضى في محاولة لتلبية احتياجات العملاء في البلدان التي تشجع إنتاج أشباه الموصلات المحلية، على سبيل المثال، وقع الرئيس جو بايدن مؤخرًا على قانون CHIPS والعلوم ليصبح قانونًا، وبموجب القانون الجديد تقدم الحكومة الأمريكية 52 مليار دولار في التمويل والحوافز للشركات التي تبني شرائح في البلاد.

وبالإضافة إلى الكشف عن أن شركة آبل ستبدأ في تحديد مصادر معالجات أمريكية الصنع ، ورد أن كوك أخبر الموظفين أيضًا: "أنا متأكد من أننا سنصدر أيضًا من أوروبا حيث تصبح هذه الخطط أكثر وضوحًا، في حين أن هذا كل ما شاركه في الاجتماع ذكرت بلومبرج سابقًا أن TSMC تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لفتح منشآت في البلاد، حيث أن أوروبا مثل الولايات المتحدة تتطلع أيضًا إلى جذب مصنعي أشباه الموصلات لفتح مصانع في المنطقة وقدمت قانون رقائق الاتحاد الأوروبي في أبريل "لتعزيز قدرتها التنافسية ومرونتها فى تقنيات وتطبيقات أشباه الموصلات.