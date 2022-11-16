مراجعة شاحن Ugreen Nexode بقوة 100 وات لشحن عدة أجهزة

Ugreen Nexode شاحن يستطيع شحن أجهزتك المختلفة بقدرة 100 وات لعدة أجهزة مختلفة، شاحن حائط مثله مثل أي شاحن لكن بـ4 مداخل تعمل كلها لشحن 4 أجهزة مختلفة بحد أقصى 100 وات من الكهرباء من الشاحن كله، بشكل عام فكرة الشواحن القوية كهذا الشاحن مميزة بسبب انك تستطيع شحن عدة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، كأن تشحن جهاز MacBook مع الـiPad والـiPhone في نفس اللحظة، وسماعات الـAirpods كذلك لا يضر الأمر، حظنا الجيد اننا استطعنا تجربة أحد هذه الشواحن القوية وهو شاحن Ugreen Nexode الذي يستطيع شحن 4 أجهزة في نفس الوقت ويخرج بكهرباء بقوة 100 وات في نفس الوقت، في هذا المقال نتحدث عن تجربتنا التفصيلية للشاحن ومن يحتاج الى شاحن كهذا فتابع معنا.

مواصفات شاحن Ugreen Nexode

قوة الكهرباء الداخلة فرق جهد 100 الى 240 فولت شدة تيار 2.3 أمبير بحد أقصى تردد 50 او 60 هرتز عدد المداخل 4 مداخل أنواع المداخل 3 مداخل USB Type-C مدخل USB Type-A الخرج عند استعمال مدخل واحد من مدخلي C1/C2 5V/3A – 9V/3A – 12V/3A – 15V/3A – 20V/5A بحد أقصى 100 وات من مدخل C3 5V/3A – 9V/2.5A – 12V/1.88A بحد أقصى 22.5 وات من مدخل USB A 4.5V/5A – 5V/4.5A – 5V/3A – 9V/2A – 12V/1.5A بحد أقصى 22.5 وات بروتوكولات الشحن مداخل USB C PD3.0(PD2.0) /QC4+(QC4.0\QC3.0\QC2.0)/PPS /AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2 مدخل USB A SCP/QC3.0/AFC/FCP/APPLE 5V2.4A/BC1.2 الأبعاد 2.7×1.3×2.7 انش

مراجعة شاحن Ugreen Nexode

التصميم

بداية من التصميم فمواد الشاحن من البلاستيك بالكامل ولكن ليس ذلك البلاستيك الرخيص الذي تجده في الشواحن رخيصة الثمن، بل هو بلاستيك جيد لا يجذب البصمات ولا يضايقك ملمسه، هو ناعم بشكل كبير يمكن ان تقول بأنه قد يسقط من يدك ان لم تمسكه بشكل جيد لكن انت في أي حال لن تمسك الشاحن بيدك بل ستضعه في قابس الكهرباء في الحائط، غير ذلك الشاحن بتصميم عادي كأي شاحن لديك نهاياته التي تدخل في الحائط في حالتنا هنا دائرية الشكل بسبب شكل القوابس في مصر، من الناحية الثانية منه توجد المداخل الأربعة بجانب بعضها البعض 3 مداخل من نوع USB-C ومدخل من نوع USB-A، لون الشاحن خليط من الرمادي والأسود، تحديدًا الشاحن نفسه من اللون الأسود لكن الغطائين الجانبين من اللون الرمادي الغامق، تصميم الشاحن يُظهر غلو ثمنه بشكل كبير، ما يضايقني بشأن هذا الشاحن هو وزنه فهو يزن 235 جرام وهو رقم بالنسبة لشاحن كبير، مشكلة هذا الوزن ستكمن عند توصيله في الحائط انه يضع حملًا كبيرًا على النهايات المعدنية بداخل القابس، انا عند استعمالي كنت اركبه في مشترك كهرباء من LDNIO فلا أحمل هذه المشكلة، لكن بشكل عام الشاحن ثقيل بعض الشيء.

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سرعة الشحن

في تجربتنا للشاحن مع هاتف مثل iPhone 12 Pro كانت سرعة الشحن مرضية جدًا نحن نتحدث ان الهاتف حصل على الـ20 وات القصوى له بدون مشاكل بجانب شحن iPad من الجيل السابع بدون ان نشعر بأن هناك مشكلة في الكهرباء او ان الشاحن لا يستطيع توفير طاقة كافية ولا حتى ارتفاع في درجة حرارته، جربناه مع هاتف Galaxy Note 10 Lite وتابلت Tab S7 FE وهنا اتخذت القراءات منحى غريب، الهاتف كان يحصل على قراءات أقل من الطبيعية او بمعنى اصح كان يتعرف على الشاحن بسرعته الكاملة، الهاتف كان يخبرني بأنه يشحن على 25 وات، من ثم تتغير تقنية الشحن وتتغير سرعة الشحن كأني أشحن الهاتف بقدرة 15 وات فقط، كذلك على التابلت لم يتعامل التابلت مع الشاحن بقدرته كاملة أعني توقعت ان يحصل التابلت على 45 وات كاملة بسبب قدرته على استعمال هذه القدرة ولكن الأمر غريب، يمكن ان يكون السبب في تقنية PD وتقسيمة الشاحن للخرج الخارج منه، تقسيمة شاحن سامسونج الخاص بي تختلف عن تقسيمة الشاحن الخاص من Ugreen، هل يعيب ذلك الشاحن في شيء؟ سنتحدث بالتفصيل في نهاية المراجعة لا تقلق.

شحن عدة أجهزة

أعني هذه هي الميزة التي تجعلك تفكر في شراء شاحن كهذا خاصة ان كانت أجهزتك من Apple، نحن نتحدث هنا عن امكانية شحن 4 أجهزة بقدرة تصل الى 100 وات، أعني ان قمت بتقسيمها بين أجهزة Apple فيمكنك بالفعل شحن MacBook مع iPhone وiPad وAirPods في نفس الوقت، ليس بالقدرة الكاملة للأجهزة بالطبع لكن في نفس الوقت بسرعة جيدة جدًا، معظم تجربتنا كانت مع هاتف الـNote 10 Lite والـTab S7 FE معًا وبالرغم من انه لم يكن يقدم السرعة الكاملة للجهازين الا انه كان يشحن بسرعة جيدة جدًا في أي حال، ويشحن الجهازين في نفس الوقت، اعني بدلًا من استعمال شاحن واحد وانتظار شحن جهاز ثم شحن الآخر الآن يمكن شحن الجهازين معًا، والحرارة الناتجة من الشحن ليست مرتفعة، اعني كنت أشعر بأنه دافئ قليلًا بعد استعماله طول الوقت لكن الحرارة الناتجة لم تكن معضلة كبيرة، اعني كان الشاحن دافئًا لكن كأي شاحن طبيعي لكن الفرق اني كنت اشحن جهازين في هذا السيناريو فالفكرة جيدة جدًا.

قراءات من تطبيق Ampere

رأينا في شاحن Ugreen Nexode

في الواقع تجربتنا قد تظلم الشاحن، الشاحن في الأساس نراه موجهًا لأجهزة Apple بسبب دعمه لتقنيات Apple المختلفة وتقسيماتها الكهربية بشكل أفضل، على أجهزة سامسونج بسبب اختلاف قيم فرق الجهد وشدة التيار لم ينعم الهاتف او التابلت بالسرعة العالية التي كنا نريدها، لكن بشكل عام التجربة مرضية، أعني في الوضع الطبيعي هو شاحن واحد بقدرة 25 وات يشحن الهاتف من ثم التابلت، الآن لا هو شاحن واحد يشحن الجهازين معًا بسرعة ابطأ من الـ25 وات نعم لكن بشكل مرضي، لا يوجد انتظار لـ3 ساعات مثلًا لتتم الشحنة، بل في ساعة ونصف الجهازين مشحونين بالكامل وجاهزين للعمل بدون أي مشاكل، اعني هل تريد أكثر من ذلك؟ ضع مكان التابلت جهاز اللابتوب الخاص بك ان كان يشحن عن طريق مدخل Type-C مثلًا، ضع سماعاتك اللاسلكية او ساعتك الذكية بجانب هذه الأجهزة، ان سألتنا عن رأينا في شاحن Ugreen Nexode فنعم هذه تجربة ممتازة والشاحن ممتاز.

صور الشاحن

سعر الشاحن هو ما سيضايقك نحن نتحدث عن 80 دولار أمريكي، أي ما يصل الى 2000 جنيه مصري، اهدأ قليلًا وخذ أنفاسك نعلم الرقم كبير جدًا وانت بالتأكيد تسأل نفسك لماذا قد ادفع في شاحن مبلغ 2000 جنيه؟ المبلغ الكبير هذا تدفعه في شاحن بدلًا من عدة شواحن، أعني يمكنك بكل سهولة شراء شاحن للهاتف وشاحن للتابلت وشاحن للابتوب بشكل منفصل بكل سهولة، 600 جنيه هنا و 700 جنيه هناك و600 آخرين في شاحن ثالث ودفعت ما يقرب من 2000 جنيه، زحام من الشواحن بالتأكيد بسبب هذه الحركة، لكن لماذا لا تستعمل رأس واحد بكابلات عديدة لكل أجهزتك؟ اليس ذلك أفضل؟ هذا ما تحصل عليه مقابل 2000 جنيه او 80 دولار أمريكي.