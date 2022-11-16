شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطرد أي موظف يقوم بانتقاده حتي عبر الدردشة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة The Times أن موظفي تويتر الذين أشاروا إلى طرد بعض الموظفين مثل "فرونهوفر" في الدردشات الداخلية تم طردهم أيضًا عن الشركة.

كما صدرت تعليمات للفريق بفحص تغريدات الموظفين بحثًا عن النقد، وتم فصل أولئك الذين أدرجوا في القائمة لاحقًا عن طريق رسائل البريد الإلكتروني التي تلقوها أمس الثلاثاء.

وجاء نص رسائل البريد الإلكتروني التي تلقوها الموظفين التي تم رصدهم: "نأسف لإبلاغك بأن وظيفتك قد تم إنهاؤها على الفور، لقد انتهك سلوكك الأخير سياسة الشركة"، وفقاً لموقع businessinsider.

وقال ماسك مازحا عن إطلاق النار على تويتر "أود أن أعتذر عن طرد هؤلاء العباقرة، موهبتهم الهائلة بلا شك ستكون ذات فائدة كبيرة في أي مكان آخر".