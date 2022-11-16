شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Intel تحصل على حكم غرامة قيمتة 949 مليون دولار بسبب انتهاك براءة اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة محلفين فيدرالية في تكساس أمس الثلاثاء، إن شركة Intel يجب أن تدفع 948.8 مليون دولار لشركة VLSI Technology LLC لانتهاك براءة اختراع VLSI لرقائق الكمبيوتر.

وجادلت VLSI، وهي شركة حاصلة على براءات اختراع تابعة لشركة الأسهم الخاصة المملوكة لمجموعة SoftBank Group، خلال المحاكمة التي استمرت ستة أيام، بأن معالجات Intel Cascade Lake و Skylake انتهكت براءة اختراعها التي تغطي تحسينات معالجة البيانات.

وكشف متحدث باسم شركة إنتل إن الشركة "لا توافق بشدة" على الحكم وتخطط للاستئناف، وأن القضية هي مثال على العديد من الحالات التي تظهر أن نظام براءات الاختراع الأمريكي في حاجة ماسة للإصلاح.

ورفضت شركة المحاماة التابعة لـ VLSI التعليق على الحكم.

وفازت شركة VLSI في مارس الماضي بحكم يقارب 2.2 مليار دولار من Intel في تجربة منفصلة في تكساس حول براءات اختراع مختلفة للرقاقات، والتي استأنفتها شركة Intel، وخسرت VLSI محاكمة أخرى ذات صلة ببراءة اختراع ضد Intel في الشهر التالي.

اشترت VLSI براءة الاختراع في أحدث تجربة من شركة NXP Semiconductors NV الهولندية لصناعة الرقائق.

وقال محامي لشركة VLSI في المحاكمة إن رقائق إنتل تسبب ملايين وملايين الانتهاكات، حيث منحت هيئة المحلفين للشركة كامل مبلغ التعويضات التي طلبتها.

رد محامي شركة Intel ومقرها ماونتن فيو بكاليفورنيا خلال المحاكمة إن مهندسي الشركة طوروا ابتكاراتها بشكل مستقل، وأن معالجاتها الدقيقة الحديثة لن تعمل مع تقنية VLSI القديمة.

لا تزال قضيتا براءات الاختراع الأخرى المرفوعة من VLSI ضد شركة Intel معلقة في شمال كاليفورنيا وديلاوير، من المقرر أن تبدأ محاكمة في قضية كاليفورنيا في عام 2024.