شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة رئيس واتساب ومدير السياسة العامة بميتا بالهند بعد أيام من التسريح الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم ميتا أمس الثلاثاء، إن رئيس واتساب في الهند"Abhijit Bose" ومدير السياسة العامة في ميتا بالهند Rajiv Aggarwal استقالا من منصبهما، تأتي المغادرين بعد خروج رئيس ميتا الهندي أجيت موهان، الذي استقال هذا الشهر بعد أربع سنوات في المنصب للانضمام إلى شركة Snap المنافسة.

وأضاف المتحدث باسم ميتا إن كلا المخرجين لا علاقة لهما بعمليات التسريح الحالية، وقال المتحدث إن الشركة عينت شيفناث ثوكرال مديرا جديدا للسياسة العامة في الهند وستبحث الشركة عن بديل Bose.

يواجه فيس بوك تحديات تنظيمية في الهند حيث تعمل إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تشديد القوانين التي تحكم شركات التكنولوجيا الكبيرة، وفقاً لموقع gadgets360.

تسعى واتساب، خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا أيضًا، إلى تكثيف خدمة المدفوعات الخاصة بها في سوق شديد التنافسية والاستحواذ على لاعبين أكثر رسوخًا مثل Alphabet's Google Pay و Ant-supported Paytm و Walmart's PhonePe.

واستقال مانيش ماهاتمي، رئيس شركة مدفوعات واتساب في الهند، قبل شهرين، للانضمام إلى Amazon India، وخلال فترة عمله في WhatsApp Pay فازت الشركة بالموافقة التنظيمية لأكثر من ضعف عروض مدفوعاتها إلى 100 مليون مستخدم في الهند، أكبر أسواقها مع أكثر من نصف مليار مستخدم بشكل عام.

أطلقت واتساب مكافآت استرداد النقود هذا العام لجذب المزيد من الهنود إلى خدمة المدفوعات من نظير إلى نظير، على الرغم من القيود التنظيمية على عدد المستخدمين الذين يمكنهم استخدام خدمتها تعني أنها لا تزال تواجه منافسة شديدة.