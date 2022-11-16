شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتشاف مواد بلاستيكية دقيقة فى الأسماك والطيور البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن التلوث البلاستيكي الدقيق في خليج مونتيري، أن هناك انتشارًا واسعًا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه البحر وفي المسالك الهضمية للأنشوجة وطيور البحر التي تتغذى على الأنشوجة، وتضمنت الدراسة اختبار جزيئات البلاستيك الدقيقة من أجل نشاط الاستروجين، مما يشير إلى احتمالية حدوث تأثيرات معطلة للهرمونات.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، وجد الباحثون، أن جميع الأسماك التي تم فحصها تحتوي على جسيمات دقيقة في قنواتها الهضمية، وأن ربعها تقريبًا (23٪) يحتوي على جزيئات أظهرت نشاطًا استروجينًا.

وقالت كبيرة الباحثين ميرا فينكلستين، الأستاذة المساعدة لعلم السموم البيئية في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز: "هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة هي مواد ترشح يمكن أن تؤدي إلى اضطراب هرموني، ويمكن أن يكون لها آثار متتالية على وظائف الإنجاب والجهاز المناعي".

سعت الدراس، التي قادها طالب الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا، سامي ميتشيشيتا، إلى تحديد مدى انتشار وتكوين الجسيمات الدقيقة في خليج مونتيري.

وجد الباحثون، أن 58٪ من أسماك الأنشوجة تحتوي على جسيمات دقيقة (جزيئات أصغر من 5 ملليمترات) في قنواتها الهضمية.

كانت معظم الجسيمات (78٪) من الألياف، وتم تحديد أكثر من نصف الجسيمات (57٪) على أنها بلاستيكية باستخدام تقنية بصرية تسمى Raman الطيفي.

كما تم إجراء تحليل Raman الطيفي بالتعاون مع Jenessa Gjeltema في كلية UC Davis للطب البيطري، وتم إجراء اختبار نشاط هرمون الاستروجين بالتعاون مع San Diego Zoo Wildlife Alliance.

قال فينكلستين، "عندما تنظر إلى ألياف دقيقة تحت المجهر، لا يمكنك دائمًا معرفة ما إذا كانت قطنًا أم بوليستر، لذلك اتخذنا الخطوة التالية لتحديد ماهيتها، ثم اتخذنا الخطوة الإضافية لاختبارها بحثًا عن نشاط هرمون الاستروجين".

كان فينكلستين يدرس تأثير التلوث البلاستيكي على الطيور البحرية لسنوات، حيث تستهلك العديد من الطيور البحرية قطعًا كبيرة نسبيًا من البلاستيك، مخطئًة أنها طعام.

أضاف فينكلستين: "إحدى المشاكل الرئيسية مع البلاستيك الكبير هي أنها تحل محل الطعام، ومع اللدائن الدقيقة، فإن مصدر القلق الرئيسي هو المركبات السامة التي قد تتسرب منها".

وتُعرف العديد من المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك بالمركبات المعطلة للغدد الصماء لأنها يمكن أن تحاكي الهرمونات مثل الإستروجين عن طريق الارتباط بمستقبلات الهرمونات في الجسم وتعطيل الوظائف الفسيولوجية.